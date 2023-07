Las pistas que ¿confirmarían? el romance entre Shakira y Alejandro Sanz

Desde que Shakira (46) y Gerard Piqué (36) confirmaran su separación después de doce años de relación, el 4 de junio de 2022, y la colombiana pusiera rumbo a Miami, el pasado mes de abril, junto a sus dos hijos en común con el ex futbolista del FC Barcelona; mucho se ha hablado de una posible nueva ilusión de la intérprete de Waka Waka o Acróstico. Si bien primero se la relacionó con Tom Cruise (60), tras ser captados, ambos, derrochando complicidad durante el Gran Premio de la Fórmula 1 en la ciudad internacional en el extremo sureste de Florida; en los últimos días han sido nombres como Lewis Hamilton (38) o Jimmy Butler (33) quienes han copado todos los titulares de la crónica social por el mismo asunto.

Y eso no es todo. Pues son cada vez más los rumores que también hablan de una incipiente y posible relación sentimental de Shakira con ni más ni menos que Alejandro Sanz, a quien conoció aproximadamente en el año 2000, pese a que no fue hasta 2005 cuando sus caminos se cruzaron profesionalmente son el sencillo La Tortura.

Shakira y Alejandro Sanz durante la entrega de unos premios musicales / Gtres

Precisamente en torno a esta canción, la prensa latinoamericana se ha hecho eco de la noticia. En los últimos días se han filtrado, queriendo o no, varias frases del que sería el nuevo hit de Shakira: «Andaba sola y te busqué para que me tortures. Ya lo sé. Era una trampa y volví a caer. Andaba sola y te busqué. Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me está fascinando mejor no sigo», reza la letra. Un guiño, según apuntan, al tema con el que ambos alcanzaron el número uno en España y otros países lejos de nuestras fronteras.

Asimismo, otra supuesta evidencia de que entre ellos existe algo más que una amistad estaría en una información que asegura que la artista colombiana y el español habrían creado una empresa conjunta con la que querrían comprar una propiedad valorada en más de veinte millones de euros. «Quizás esta relación, con el único interés de comprar una propiedad, hace que los medios estén especulando por una posible relación entre ellos», aseguró el periodista Álex Rodríguez en El programa de AR. «Shakira está en la vida de él desde hace muchísimos años, yo la recuerdo en el entierro de su padre, en momentos importantes de la vida de Alejandro. Son íntimos amigos, son como hermanos… pero de ahí a todo lo demás, pues es ruido», añadió.

Shakira y Alejandro Sanz durante el rodaje de una campaña publicitaria / Gtres

Intercambio de mensajes en redes

Al margen de lo anterior, bien es cierto que ambos artistas han hecho gala de su buena amistad (o algo más) en sus respectivas redes sociales. Sin ir más lejos, el pasado 14 de junio, Shakira felicitaba públicamente a Alejandro Sanz tras ver la luz su nueva contrato profesional con la disquera Sony Music, la misma a la que pertenece ella. «¡Bienvenido a casa, hermano», escribió la cantante.

Shakira y Alejandro Sanz durante un concierto / Gtres

Antes, en febrero, Alejandro publicó varias instantáneas en su perfil en Instagram, rememorando la fecha en que vio la luz su canción juntos. «Shaki, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero», expresó.