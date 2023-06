Alejandro Sanz no atraviesa su mejor momento. Es una realidad que él mismo ha aceptado públicamente. A finales del mes de mayo, el cantante publicó un alarmante mensaje en Twitter: «No estoy bien. No sé si sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase (…)», fue parte del escrito con el que el artista se colocó en el ojo del huracán.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Condenado a pagar 3 millones de euros

A su estado anímico se suma un duro revés económico. La Justicia ha condenado al cantante a hacer frente a un impago millonario en la compra de unas propiedades de lujo en Miami, Estados Unidos. El juzgado de primera instancia número 47 de Madrid ha ordenado el embargo de varias de sus propiedades, tal y como ha informado LOC, que ha podido acceder a la resolución judicial de Alejandro Sanz.

Para entender la situación hay que remontarse dos años atrás, cuando el intérprete de Amiga mía adquirió dos propiedades de lujo por las que pagó un total de 7 millones de dólares. Entonces, el artista decidió pedir varios préstamos a la entidad Total Bank de Florida, la cual le pidió un aval que él solucionó poniendo como garantía una de sus sociedades establecida en América, Alja Productions, y una finca en la ciudad estadounidense. Es necesario mencionar que, dicha entidad financiera cedió los préstamos a un fondo de inversión americano, SHEDDF2.

Todo dio un giro de guion cuando Sanz dejó de pagar los préstamos, lo que provocó que se sumiera en una deuda que ahora tiene que hacer frente. El fondo intentó contactar con él en varias ocasiones, pero Alejandro no respondió, momento en el que decidió poner en marcha un proceso de ejecución hipotecaria para hacerse con las propiedades mencionadas, ponerlas en venta y solventar esa deuda. Cuando el fondo de inversión parecía haber encontrado la solución, los abogados del cantante no respondieron a la demanda, por lo que la Corte de Miami siguió para adelante con el procedimiento legal.

Después, el problema se agravó cuando el equipo de Alejandro Sanz, paralelamente, firmó un documento de cede de los inmuebles al fondo de inversión, con el objetivo de proceder a su venta y liquidar la deuda. Sin embargo, la transacción nunca llegó a buen puerto, pues además del elevado precio que el cantante reclamaba, se sumó la falta de documentación necesaria para proceder con el trámite. Al no cumplirse los requisitos, la justicia americana reconoció una deuda a nombre de Sanz de 11.951.895 dólares, estableciendo como solución poner sus propiedades a subasta.

Del dinero de las casas se pudo recaudar un total de 9.475.367 dólares, dejando una parte de la deuda por resolver. Mientras el cantante batalló por salir impune, pero la Corte de Miami falló en contra de sus intereses. Entonces el fondo trasladó este entramado a la justicia española. Ahora, la magistrada María del Rocío Montes ha decretado la ejecución de dicha sentencia, condenando a Sanz al pago de 3 millones de euros.

La venta de la finca

En medio de esta complicada situación, Alejandro Sanz ha puesto a la venta El Sueño de los Parrales, una finca que no figura a su nombre, pero sí al de una sociedad, que el cantante tiene en Jarandilla de la Vera, Cáceres, tal y como ha indicado el diario ABC. Dicha propiedad cuenta con una vivienda y un terreno de unas 32 hectáreas. Asimismo, el mencionado medio apunta a que el cantante «no gozaba de una economía boyante tras haber sido estafado». Y es que, según las últimas informaciones, los rumores sobre una presunta estafa de un amigo al artista siguen estando de actualidad.

La amistad de Raquel Perera y Alejandro Sanz

Raquel Perera y Alejandro Sanz se conocieron en 2007 y se dieron el ‘sí, quiero’ en 2012. Pero no lo hicieron de cualquier manera. Lo hicieron con una boda sorpresa, ya que los invitados pensaban que acudían al bautizo de Dylan, el primer hijo de la pareja, nacido en 2011, y se encontraron una renovación de votos matrimonial. La celebración tuvo lugar en su finca de Jarandilla de la Vera, en Cáceres (Extremadura). Tras más de cinco años juntos, la pareja quiso aprovechar este día tan especial para hacer una doble celebración. En 2014 nació su segunda hija en común, Alma, en la Clínica Ruber de Madrid. Por cosas del destino se separaron en 2019 y desde entonces han hecho sus vidas por separado.

Actualmente, el cantante no atraviesa por su mejor momento personal, pero su ex se ha pronunciado al respecto. Raquel Perera acudió al acto organizado por la Fundación Bertín Osborne y allí habló del libro que ha escrito con tintes biográficos, pero en el que expresa también lo que piensa sobre el conocimiento del potencial humano. Reconoció que Alejandro Sanz le ha felicitado, pues «hemos decidido ser amigos, porque así lo creemos es mejor nuestros hijos y nosotros». Con estas palabras, Perera confirma que dejan el pasado atrás y comienzan una relación basada en el respeto y la cordialidad.