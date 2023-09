Todo el mundo habla de la famosa canción que Shakira o escribió junto a Bizarrap para vengarse de Gerard Piqué después de la separación. La cantante explicó sus sentimientos en un polémico tema que situó a Clara Chía, la nueva novia del empresario, en una situación realmente comprometida.

«Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena», fue una de las frases que le dedicó. Gerard Piqué también recibió ataques como: «Te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú». Shakira generó un gran revuelo con este proyecto, pero lo cierto es que no fue la primera en dirigirse a su ex a través de la música. María Jiménez lo hizo hace más de 20 años.

Shakira y Gerard Piqué en la Caja Mágica de Madrid / Gtres

La vida de María Jiménez no ha sido nada fácil. Mantuvo una relación muy complicada con Pepe Sancho, relación que terminó en 2002. La artista le denunció por malos tratos y con el paso del tiempo aseguró que su hijo fue una de las grandes víctimas, pues tuvo que declarar durante el proceso judicial. Alejandro contó en una entrevista que sentía verdadero miedo al ver a su padre en los juicios y que le costaba mucho expresar su punto de vista. Sin embargo, María siempre ha sido una mujer empoderada y adelantada a su época, así que utilizó todo este dolor para lanzar unas canciones que le convirtieron en un icono.

La mítica canción de María Jiménez

María Jiménez paseando con Pepe Sancho / GTRES

María Jiménez se casó tres veces con Pepe Sancho, la primera en 1980, pero nunca fue feliz a su lado. «El maltrato era diario, diario, diario. Un malestar, una convivencia envenenada que yo no podía aguantar», explicó en una ocasión. En 1987 se atrevió a ponerle letra a este sufrimiento y cantó uno de sus temas más populares: Se acabó.

Esta canción narra la historia de una mujer maltratada que decide dar un golpe en la mesa y reorganizar su vida. «Se acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido». Jiménez le dio muchas oportunidades a Pepe Sancho, pero cada intento terminó peor que el anterior.

Y por todo eso, el otro gran tema de María

María Jiménez en una imagen de archivo /Gtres

Shakira es una artista mundialmente conocida, así que las canciones que ha hecho después de romper con Gerard Piqué han ganado mucha repercusión. No obstante, hay otras intérpretes que fueron antes que ella, como es el caso de María del Monte. Su tema más popular es Se acabó, pero hay otro: Y por todo eso. Lo más curioso es que una parte del tema que Shakira compuso con Bizarrap dice: «Perdón que te sal-pique». Años antes Jiménez cantó Y por todo eso y dijo: «Y por todo eso, aunque sea lo último que haga, no quiero irme de este mundo sin escupirte a la cara».

La mítica cantante fue pionera y precursora, abrió el camino para que otras muchas artistas también pudieran cantar al desamor. Su último proyecto musical fue La vida a mi manera, un disco producido por Universal. En una entrevista en el diario La Vanguardia explicó que se sentía más cómoda cantándole al desamor, pues lamentablemente tenía mucha experiencia. «El amor es muy light, prefiero el desamor para pelearme con las canciones».