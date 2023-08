Los pasos de Shakira se han convertido en unos de los más seguidos tras conocerse su ruptura con Gerard Piqué y su nuevo estilo de vida instalado en Miami junto a sus padres y sus dos hijos. La colombiana decidió dar portazo a todo lo que le anclaba al ex azulgrana y tomó la decisión de comenzar una nueva etapa al otro lado del charco. No obstante, sus movimientos entre países por compromisos profesionales y por ocio no cesan y es que la intérprete parece estar viviendo uno de los veranos más agitados de sus últimos años. Pero, aunque normalmente la cantante no ha ocultado donde se encontraba en cada momento, utilizando las redes sociales como herramienta principal para hacerlo, lo cierto es que parece que no todos sus movimientos son desvelados íntegramente.

Según ha podido saber LOOK en exclusiva, a primera hora de esta misma mañana, Shakira ha cogido un avión privado desde Palma de Mallorca y se ha marchado de España. Nadie sabía de su estancia en la isla balear por lo que se desconoce desde cuando llevaba hospedada en la ciudad del mediterráneo, al igual que la compañía por la que habría optado durante estos días. No obstante, con este movimiento secreto lo único que queda claro es que cuando la de Barranquilla no quiere que sus movimientos trasciendan a la esfera pública, utiliza sus hilos más herméticos y su equipo más profesional para que no se filtre ningún tipo de detalle al respecto.

Shakira en la Paris Fashion Week. 2023/ Gtres

Cabe destacar que no es la primera vez que Shakira elige las islas Pitiusas para viajar y es que hace tan solo unas semanas, Sergio Garrido reveló en el programa de Mediaset, Ya es mediodía, que la intérprete de Te felicito había tenido varios encuentros con Lewis Hamilton en Ibiza, aprovechando que el piloto británico de automovilismo se encontraba de vacaciones en su yate. Unos movimientos que ninguno compartió en sus redes sociales y que, de ser ciertos, podrían confirmar los rumores que señalan la existencia de un romance entre ambos.

Según la información que maneja el paparazzi mencionado, durante su estancia en Ibiza, Shakira tan solo salió de la villa en la que se hospedaba para ver en concierto a Bizarrap y para cenar con Hamilton, siendo así muy cuidadosa con el material que pudiera transcender a la prensa sobre su estancia en la isla ibicenca. Una estrategia que parece que ha vuelto a seguir en los últimos días durante su viaje secreto a Mallorca, del que todavía se desconocen los detalles.

Vuelta al pasado

La información de esta escapada secreta llega justo unos días después de que Shakira publicara en su Instagram su regreso a la Universidad de California, el centro académico donde completó gran parte de su formación en el grado de Historia de la Civilización Occidental. La colombiana compartía con sus seguidores un video donde visitaba la universidad mencionada junto a sus hijos: «Enseñándoles a los niños esta increíble universidad y recordando cuando vine hace unos años para estudiar Historia», escribía.