El momento ‘tierra trágame’ de Piqué con Shakira como protagonista

La final de la Kings League y la Queens League se había convertido en uno de los eventos más esperados del año. El pasado sábado, un total de 57.326 personas se reunieron en el estadio Cívitas Metropolitano de la capital para presenciar en primera persona el último encuentro de la competición creada por Gerard Piqué. Tras disputar el desenlace de la clasificación del segundo split, Xbuyers en lo masculino y PÍO en lo femenino se alzaban con la victoria, la cual fue seguida de una gran fiesta a la que asistieron todos los presidentes de los clubs, los jugadores y los diferentes entrenadores.

La sala Fitz Club de Madrid fue la encargada de recibir a todos los citados para vivir una gran fiesta de despedida de temporada, donde hubo más de un momento que se ha vuelto viral en redes, aunque sin duda, el protagonizado por Iker Casillas se está convirtiendo en el más comentado. El ex portero cogió el micrófono para animar a los presentes y comenzar a cantar el himno «yo soy español», recordando así cuando España ganó el Mundial en un mes como el actual en 2010 en Sudáfrica. Una aventura que vivió junto a Piqué y que estuvo marcada bajo el ritmo de Waka Waka, el tema cantado por Shakira que popularizó el histórico mundial. Siguiendo el humor y el pique constante que siempre han mostrado ante las cámaras Iker y Piqué, el presidente de 1K pedía al Dj que pusiera la canción mencionada, la cual fue coreada por el público e hizo que Piqué viviera un momento de ‘tierra trágame’ al volver a tener que hacer frente a la presencia inesperada de la madre de sus hijos en el evento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Iker Casillas (@ikercasillas)

Como era de esperar, los comentarios al respecto no faltaron y los internautas han llenado las redes de diferentes opiniones sobre este incómodo momento que vivió el azulgrana: «La cara que puso Piqué no tiene precio», «Piqués hay muchos, Shakira solo una», «Que grande Iker», «El verdadero se te borró la sonrisa», «Iker siendo Iker, por siempre el capitán», «Shakira siempre gana», escriben algunos.

Pero Waka Waka no fue el único tema que se coló en la final de la Kings League y es que Copa Vacía, el último hit de Shakira compartido con Manuel Turizo también sonó inesperadamente durante la celebración. El colombiano fue uno de los artistas invitados y para su actuación no dudó en deleitar a los presentes con su último tema en colaboración con la de Barranquilla, cuya letra hace en cierta parte referencia a su ruptura con el ex futbolista. De esta manera, Shakira se convertía en protagonista sorpresa de la final de la Kings League, el último proyecto de Piqué que ha pasado a la historia junto a Ibai Llanos por su buenos datos de audiencia en Twitch y el constante aclamo de sus seguidores.