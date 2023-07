Shakira ‘se cuela’ en la Kings League de Gerard Piqué y sucede algo que nadie esperaba

Gerard Piqué lo tenía todo preparado para triunfar en la Kings League, el evento deportivo que organiza junto a su gran amigo, el influencer Ibai Llanos. La final se ha celebrado el pasado 29 de julio y multitud de rostros conocidos han participado en el evento. Algunos famosos como Alba Carrillo o Kiko Rivera, que acudió con su hijo, han sido testigos de una fiesta que ya ha pasado a la historia. La misión de Piqué es acercar el fútbol a otro tipo de público y lo ha conseguido gracias a los artistas que han participado en la Kings League.

Nadie esperaba que una de las canciones más famosas de Shakira sonase en mitad del campeonato. Ha pasado algo completamente inesperado y no se habla de otra cosa. ¿Cómo le habrá sentado a Gerard Piqué compartir protagonismo con su ex después de estar tanto tiempo trabajando en este proyecto? La situación es cada vez más tensa. No ha servido de nada que Shakira se mude a Miami, pues los problemas siguen estando ahí.

Gerard Piqué en la boda de su hermano Marc / Gtres

Manuel Turizo consigue que Shakira suene en la Kings League

Todo el mundo sabe que Gerard Piqué tiene muy buena mano para los negocios. De hecho, cuando se dedicaba al fútbol, generaba más dinero fuera del campo porque siempre ha invertido en buenos proyectos. Es más, conoció a Clara Chía en Kosmos, la agencia que tiene en Barcelona. Ha salido publicado que sus hijos llaman a Clara «la empleada de papá» porque le asocian a esta empresa y todavía no le han dado el lugar que le corresponde. Medios internacionales aseguran que Shakira tiene mucho que ver en todo esto.

Manuel Turizo cantando «Copa Vacía» de Shakira en el evento de la kings league de Piqué. El ex siempre la tendrá presente y se agarrara de ella. pic.twitter.com/D4Tdp9xDm1 — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) July 29, 2023

La cantante ha compuesto una serie de temas para explicar cómo se siente después de romper con Gerard Piqué. Manuel Turizo ha sido uno de los artistas que han colaborado con ella. Juntos cantan Copa Vacía, una canción que no ha dejado indiferente a nadie y que ha terminado colándose en la final de la Kings League. Turizo ha entonado la letra. La parte de Shakira estaba grabada, pero ha sonado con la misma fuerza. Nadie ha pasado por alto la presencia que ha tenido la colombina en el evento de Piqué.

Shakira posando en los Premios Juventud de Puerto Rico / Gtres

Las redes se han llenado de comentarios, nuevamente apoyando a Shakira. ¿Sabría Gerard el revuelo que se iba a generar y por eso invitó a Manuel Turizo para cantar Copa Vacía? «El ex siempre la tendrá presente y se agarrara de ella», escriben en la red social Twitter. Y otro usuario añade: «No solo las mujeres facturan, los ex también lo hacen».

Gerard Piqué queda en un segundo plano

Los amantes del fútbol siguen comentando los resultados de la final de la Kings League y en ese sentido el proyecto ha sido un éxito. Pero también hay otra parte del público que se ha quedado atrapada en lo sucedido con Shakira. Nadie esperaba que su voz sonase en mitad del evento. Miles de espectadores fueron testigos y el momento ya ha pasado a la historia. Es evidente que Ibai Llanos y Piqué saben crear espectáculo mejor que nadie.