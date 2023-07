Ibai Llanos y Gerard Piqué comparten una relación de amistad y aparte de amigos son también socios en proyectos como KOI o la Kings League. Como en cualquier relación de amistad, es bastante normal gastarse bromas. Sin embargo, el streamer ha hecho una que no le ha sentado nada bien al exfutbolista.

Siempre que se hacen este tipo de bromas la intención no es molestar verdaderamente al otro y se trata de un pique sano. Debido a su personalidad, el creador de contenido no ha podido evitar aprovechar y hacer una de estas en directo.

Durante una de las retransmisiones del After Kings, el debate post jornada en el que algunos de los presidentes de los clubes hablan sobre lo ocurrido en los partidos, Ibai Llanos ha querido comentar un curioso hecho. “¿Que Shakira me haya seguido en Tik Tok qué sentido tiene?”, soltaba inesperadamente. “Sigue a 65 personas y me ha seguido, de verdad”, mencionaba sorprendido.

Mientras el resto de los presentes se reían, Gerard Piqué se ha puesto serio. “¿Os dais cuenta? Luego os quejáis de que no hay ritmo”, decía enfadado. “Me ha venido a la cabeza, me ha impactado”, ha querido explicar el joven vasco intentando calmar las aguas. “No tiene nada que ver el tema”, ha recalcado el exfutbolista. “Es para echarte una bronca, porque el tema que has sacado no tiene nada qué ver con las sanciones”, comentaba molesto.

Ibai Llanos no se ha tomado muy enserio el enfado de su amigo y ha cerrado el asunto dejando claro que había comentado ese dato sobre Shakira para que “lo pasen bien”. El streamer ha continuado bromeando sobre el tema a través de Tik Tok mencionando la buena relación que tiene con la cantante. “Shakira y yo somos amigos, no es broma”, escribía junto a un divertido vídeo en el que se posiciona varias veces del lado de la colombiana.