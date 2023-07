La sonada reaparición de Kiko Rivera salpica a Gerard Piqué en un momento clave

Por todos es conocido la gran habilidad de Gerard Piqué para crear negocios suculentos. Tanto es así que, cuando todavía estaba en activo, ganaba mucho más dinero fuera del campo que dentro. Tiene una empresa en Barcelona llamada Kosmos, que fue donde conoció a Clara Chía, pero esta entidad es solo el principio de una larga lista. La creatividad de Piqué va mucho más allá y hace tiempo se asoció con el influencer Ibai Llanos. Esta estrategia abrió mucho su círculo y se empezó a relacionar con otro tipo de público.

Ibai Llanos y Gerard Piqué están detrás de La King’s League, un campeonato de fútbol que se retransmite en Twich, una red social destinada a la emisión de vídeos en directo. Los empresarios han conseguido que la final se celebre en el estadio Wanda Metropolitano. También tiene lugar la Queens League, la versión femenina del fenómeno anterior.

Gerard Piqué en el aeropuerto de Miami. / Gtres

Una de las claves de este evento deportivo es que junta a los rostros más destacados del mundo del espectáculo. La Queens League ha recibido a personalidades tan conocidas como Kiko Rivera o el Maestro Joao. Todos han posando en una alfombra roja que ha dejado momentos memorables. También ha estado Alba Carrillo, quien atraviesa por uno de sus momentos mediáticos más importantes.

La situación delicada situación de Kiko Rivera

Es la primera vez que Kiko Rivera posa en un evento público después del problema de salud que ha tenido. Según anunció en sus redes sociales, tenía que someterse a una operación muy delicada y después de la misma iba a cambiar de vida. Sus redes sociales son un buen reflejo de este propósito. Hace mucho deporte al lado de Irene Rosales, quien le está apoyando en todo. Kiko ha asegurado que ya no quiere saber nada de Telecinco. Se ha centrado en su carrera artística y no piensa volver a hablar de su vida privada.

Kiko Rivera actuando en un evento/ Gtres

El hijo de Isabel Pantoja ha posado en la alfombra roja de la Queens League y ha coincidido con otros rostros que también han perdido su poder en Mediaset, como es el caso de Alba Carrillo. El músico ha acudido a este evento por la estrecha relación que mantiene con Gerard Piqué. «Ayer actuamos en Rota, terminamos a las 3:30 y no llegamos hasta las cinco», explica en su Instagram. Sin embargo, ha hecho un esfuerzo para reaparecer en el evento de su amigo.

¿Está Kiko Rivera con su hijo en la King’s League?

Hay otro motivo por el que Kiko Rivera he hecho un esfuerzo para viajar a Madrid y asistir a la final de la King’s League. Según ha insinuado en sus redes, está acompañado de su hijo mayor. No ha publicado una foto completa para no tener problemas con Jessica Bueno, pero las palabras que ha escrito dejan poco lugar a la imaginación.

«Por este hombrecito lo que haga falta, hoy para él es un día especial porque va a conocer a sus ídolos de la King’s League», ha escrito. «Ya hemos descansado un poco y ya nos vamos para el estadio, nos vemos ahí», ha anunciado en sus redes. Gerard Piqué ha conseguido que Kiko vuelva a participar en un evento público.