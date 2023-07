El negocio más revolucionario de Piqué (Kings League) se desinfla en medio de su enésima guerra con Shakira

A Gerard Piqué se le atribuye un buen olfato para los negocios que a estas alturas ya está fuera de toda duda. Allá donde haya una buena oportunidad es muy probable que se encuentre detrás. El mejor ejemplo posible es el de la Kings League. De la mano de The Grefg y de Ibai Llanos, el ex futbolista puso en marcha una competición que se presentaba como una alternativa al fútbol convencional.

Un espectáculo mucho más dinámico, con nuevas reglas, presidentes de clubes muy reconocidos (Iker Casillas, Dj Mario…) y viejas leyendas del balompié, apuesta por el mundo del streaming y mucha diversión. Esos eran los ingredientes de un formato fresco, novedoso y que pronto se convirtió en fenómeno de masas y de audiencias, sobre todo entre el público más joven. Ese reconfortante bagaje inicial obtuvo su mayor premio durante la final del primer split, celebrada el pasado 26 de marzo en el Camp Nou. Piqué y compañía consiguieron llenar el estadio del FC Barcelona al ser capaces de reclutar a 92.522 espectadores. Ahora, una nueva temporada ha concluido y aspiran a hacer lo mismo, pero con un escenario diferente: Madrid.

La Kings League aterriza este sábado 29 de julio en un Cívitas Metropolitano que no parece vaya a llenarse. El precio de las entradas oscila desde los 23,81 a los 95,24 euros. La fecha es cuando menos atrevida ya que este viernes comienza la mayor operación salida del verano. Millones de españoles inician sus vacaciones de verano y se prevé que el atasco esté en las carreteras nacionales y no en los accesos al estadio del Atlético de Madrid. Al menos así se lo atestiguan los análisis de audiencia que se han ido conociendo estas semanas.

Todo lo viral que había demostrado ser este formato en su primera entrega, siendo capaz de promediar un seguimiento medio de 450.060 dispositivos conectados a Twitch, YouTube o TikTok cada jornada, parece haber adoptado una inercia negativa. Donde había una audiencia fiel, ahora existe un desencanto mayor. De esa meritoria cifra se ha bajado a los 352.697 dispositivos de media, es decir, un 22% de caída, según desvela TV Top.

Piqué y la Kings League: expectativa vs. realidad

El negocio más revolucionario de Gerard Piqué afronta su primera crisis en su poco más de medio año de vida. Un punto de inflexión fue el acuerdo al que fue capaz de llegar con Mediaset para emitir los partidos en los canales del grupo. Sin embargo, lo que se suponía como un despegue definitivo ha terminado por ser un chasco mayúsculo. La Kings League empeoró en un 34,8% el resultado de la cadena en la misma franja respecto a los domingos de mayo de 2022. El declive progresivo de audiencia que está sufriendo Mediaset en los últimos meses podría entenderse como una de las causas, pero Piqué le restó importancia: «Al no ser exclusivo, y simplemente ser un añadido de lo que ya estamos haciendo, las audiencias no son muy altas. Para nosotros es un complemento para sumar. Lo que nos venga bienvenidos es, porque suma a Twitch, YouTube y TikTok», comentó.

La final de este sábado en el Metropolitano llega espoleada por una semana en la que los ánimos han estado muy calientes en el plató de la Kings League. Esto se ponía de especial manifiesto cuando el catalán reprendió a Ibai por hacerle un comentario sobre Shakira que a su juicio no venía a cuento: «Es que claro… ¡No tiene nada que ver! Es de meterte una bronca de manual, no tiene nada que ver las sanciones con el tema que has sacado (Shakira sigue a Ibai en TikTok)».

Lo cierto es que la caída de audiencia de la Kings League le llega a Gerard Piqué en un momento personal agridulce. Disfruta de su romance cada vez más consolidado con Clara Chía, sobre todo después de anunciara en la boda de su hermano que la joven era la mujer de su vida y que se casarían en el futuro, tal y como te contó Look en exclusiva.

La otra cara de la moneda es una nueva batalla con Shakira a razón de la custodia de sus dos hijos en común durante estas vacaciones de verano: «Shakira no está de acuerdo con que Piqué no tome todo el tiempo libre posible de su trabajo y de sus compromisos personales para estar con los niños durante su periodo vacacional (…) no ha autorizado en ningún momento que los niños pasen parte de su período vacacional con familiares o terceros. Le gustaría que Gerard hiciera el esfuerzo de pasar las vacaciones en algún lugar que le hiciera la vida más fácil a sus hijos. Los niños llevan más de 60 horas voladas en viajes transoceánicos y es un gran esfuerzo para ellos», comentó Laura Fa.