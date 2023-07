Piqué se enfrenta con Ibai Llanos en pleno directo por un comentario sobre Shakira

Sentarse a ver un directo de Twitch de la Kings League se ha convertido en una de las atracciones favoritas de la audiencia para las tardes de verano. Gerard Piqué, Ibai Llanos, Dj Mario y compañía se reúnen físicamente y/o virtualmente para pasar un agradable rato comentando la actualidad de su liga. Sin embargo, ya es habitual que las conversaciones deriven a debates improvisados que poco o nada tienen que ver con el deporte en sí.

Plató de la Kings League

La buena relación y el buen rollo son la tónica dominante en estos streamings, pero eso no quita para que de vez en cuando se prenda la chispa. Eso es lo que ha sucedido cuando, en medio de la retransmisión, Ibai ha comentado lo siguiente: «Lo de que Shakira hoy me haya seguido en TikTok, ¿qué sentido tiene? Sigue a 65 personas y me ha seguido, no tiene sentido».

En ese momento, Piqué no ha dudado en saltar para reprender a su socio y amigo. Visiblemente molesto, el ex jugador del Barcelona se quejaba: «¿Os dais cuenta? Luego decís de ritmo, ritmo. Es de meterte una bronca de manual, no tiene nada que ver las sanciones con el tema que has sacado. Ya está, ahora has distraído».

Ibai Llanos se dio cuenta enseguida de que a Piqué no le había sentado nada bien esta broma. Sin embargo, el catalán se fue cabreando más conforme veía que sus compañeros de plató se reían: «Venga, check… Es que claro… ¡No tiene nada que ver! Es de meterte una bronca de manual, no tiene nada que ver las sanciones con el tema que has sacado», se quejaba el exdeportista, deseando finalizar el tema.

Y si de cabreos va la cosa, el que se ha agarrado Shakira recientemente también es de aúpa. Así lo han revelado Las Mamarazzi, Laura Fa y Lorena Vázquez. La razón es a razón del acuerdo al que llegó con Piqué para la custodia de sus niños. El que fuera defensa central de la Selección tiene derecho a un 66% de los días de vacaciones escolares de los pequeños, cuya custodia ostenta ella en Miami.

Shakira y sus hijos, Sasha y Milan, en los Premios Juventud de Puerto Rico / Gtres

«Shakira no está de acuerdo con que Piqué no tome todo el tiempo libre posible de su trabajo y de sus compromisos personales para estar con los niños durante su periodo vacacional (…) no ha autorizado en ningún momento que los niños pasen parte de su período vacacional con familiares o terceros», explican. Del mismo modo, le reprocha a su ex pareja el hecho de que no disfrute de las vacaciones con sus hijos en un lugar más cercano a Miami para evitarles así más horas de avión: «A Shakira le gustaría que Gerard hiciera el esfuerzo de pasar las vacaciones en algún lugar que le hiciera la vida más fácil a sus hijos. Los niños llevan más de 60 horas voladas en viajes transoceánicos y es un gran esfuerzo para ellos», informan.