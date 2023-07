Ibai Llanos y Gerard Piqué han protagonizado otro momento viral durante un directo de la Kings League en Twitch. El streamer vasco molestaba al ex futbolista tras decir que estaba fascinado porque Shakira había empezado a seguirle en TikTok. «Y lo de que Shakira me siga en TikTok, ¿qué sentido tiene? Porque solo sigue a 65 personas. Es que me ha abierto la cabeza, me ha impactado», le decía. A lo que Piqué replicaba: «¿Os dais cuenta? Luego decís ‘ritmo, ritmo, ritmo’. No tiene nada que ver con el tema has sacado».