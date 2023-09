Desde que Gerard Piqué y Clara Chía iniciaron su romance, hace ya más de un año, han optado siempre por la misma línea, la de la más absoluta discreción. Son pocos los detalles que se conocen de su día como pareja, lo que genera una mayor expectación. En la tarde de este jueves, 21 de septiembre, han sido vistos regresando a su domicilio, ubicado en Barcelona, ciudad en la que han asentado las bases de su mediática historia de amor.

Gerard Piqué y Clara Chía en un coche / Gtres

Lejos de cambiar su directriz, basada en el hermetismo, el ex futbolista y la joven no se han parado a responder las preguntas de los periodistas que aguardaban su llegada. Aunque se les ha podido ver muy cómplices y risueños mientras entraban al garaje de su domicilio. Estas imágenes llegan en un momento convuslo para ellos. Por un lado, tras el varapalo judicial al que se enfrenta Clara.

El pasado mes de junio, la pareja del empresario ganó el juicio a Jordi Martín, en el que Clara Chía pedía una orden de alejamiento. En un primer momento, la catalana exigía una distancia mínima de 1.000 metros, aunque finalmente el juez dictaminó que serán 400 metros, o 20 si se trata de un ‘acto social’. Pero este caso ha dado un nuevo giro porque el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Barcelona da por concluido el plazo de alejamiento que existía sobre el fotógrafo desde el pasado 8 de junio coincidiendo con la fiscalía. Aunque Chía solicitó el 7 de septiembre una prórroga, ni el ministerio público ni la juez ven fundamento alguno y deja de tener efecto sobre Jordi Martín la prohibición de acercarse con ella.

Clara Chía y Gerard Piqué en el concierto de Coldplay. / Gtres

Además, a esta situación se suma que Shakira ha sacado un tema titulado El jefe, que ha creado junto a Fuerza Regida, un corrido tumbado mexicano. El vídeo, dirigido por Jora Frantzis y grabado en Miami, ya cuenta con millones de reproducciones en solo unas horas. Y es que todo lo que toda la colombiana lo convierte en oro. De hecho, atraviesa una de las mejores etapas profesionales de toda su larga trayectoria en la industria de la música. Si bien estuvo años alejada, ahora ha vuelto y con más fuerza que nunca.

Este tema, que trata de situaciones más sociales, habla sobre la desigualdad laboral a diferencia de sus canciones pasadas en las que hacía claras referencias a Piqué. Sin embargo, muchos fans y medios de comunicación han visto en la letra referencias, aunque no directas, a su ex. Y todo porque la colombiana menciona a Lili Melgar.»Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización», dice exactamente. Todo apunta a que Melgar sería la ex niñera de los hijos de Shakira y Piqué, quien le habría revelado a la de Barranquilla la infidelidad del ex futbolista. Motivo por el que el empresario habría despedido a la empleada, negándose a pagarle una indemnización. Por lo tanto, Piqué, tal y como especulan, sería El Jefe.