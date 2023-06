¿Están juntos Shakira y Alejandro Sanz? Los detalles que revelan todo

Shakira vuelve a ser noticia por su vida sentimental, pero esta vez por un buen motivo. La prensa latinoamericana asegura que ha empezado una relación con Alejandro Sanz. Se conocen desde hace años porque colaboraron juntos. Recordemos que en su momento también se especuló con un supuesto romance, pero el tiempo demostró que los rumores no tenían ningún fundamento. Entre ellos solo había una bonita amistad, aunque ahora hay datos que demuestran que este sentimiento ha evolucionado.

¿Por qué se han reactivado las sospechas? Shakira ha lanzado una nueva canción y algunas estrofas, según los fans, dan a entender que se habría enamorado de Alejandro Sanz. Varios medios americanos dan por buena la noticia, aunque lo cierto es que todavía no hay pruebas contundentes. Lo que sí es cierto es que la ex de Piqué hace un guiño a ‘Tortura’, el tema que cantaba con Sanz, en su nueva obra. ¿Es esto suficiente para pensar que están juntos?

Está confirmado: tienen buena relación

De momento solo está confirmado que la relación entre ellos es estupenda, son grandes amigos. Quizá por eso Shakira haya querido tener un detalle con él en su nuevo tema, pero los fans van más allá. Piensan que la letra quiere lanzar un mensaje claro: ha vuelto a caer en las redes de Alejandro Sanz. Como hemos explicado, en su momento se rumoreó que estaban juntos y la nueva canción de Shakira da a entender que habrían retomado lo que en su momento no funcionó.

“Andaba sola y te busqué para que me tortures. Ya lo sé. Era una trampa y volví a caer. Anda sola y te busqué”, canta Shakira en lo que muchos ven una alusión a ‘Tortura’. Y continúa: “Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me está fascinando, mejor no sigo”. No sería la primera vez que la artista manda mensajes en sus canciones. ¿Quiere decir esta letra que entre ella y Sanz hay algo más que una amistad?

La nueva vida de Shakira

Debemos dejar claro que hay seguidores de la cantante que han dicho basta y que no creen que esté con Alejandro Sanz. Es más, exigen que dejen al margen la vida sentimental de Shakira. Desde que se separó de Piqué le han relacionado con Hamilton y con Tom Cruise. De momento no hay ninguna foto que confirme estas dos historias, así que nadie puede decir que la artista tenga pareja. Lo que es evidente es que cuando dé el paso todo el mundo se enterará porque los paparazzi están siguiendo sus pasos muy de cerca.

¿Es Hamilton una tapadera?

Hay una teoría que circula con fuerza. Ha salido publicado que Shakira estaría aprovechándose de los rumores que le relacionan con Hamilton. Para ella sería una satisfacción que piensen que está con el piloto porque la auténtica bomba sería que ha empezado con Alejandro Sanz. El acaba de romper con Rachel Valdés y esto no ha hecho más que alimentar las sospechas. De momento Sanz no ha usado sus redes para decir nada y esto también ha sido utilizado como argumento para los que creen que ha nacido el amor.