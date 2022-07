Filtran un vídeo que prueba el romance entre Shakira y Alejandro Sanz

Alejandro Sanz está siendo importante estas semanas para Shakira tras su separación de Gerard Piqué. De sobra es conocido que la cantante colombiana lo está pasando realmente mal tras su ruptura y las continuas informaciones sobre el central del Barcelona y sus supuestos romances, uno de ellos muy sonado con una joven camarera rubia de la Ciudad Condal. En esas, la artista se refugia en su familia y amigos, y uno de los más íntimos es Alejandro Sanz.

De hecho, desde hace unos días empiezan a surgir rumores de romance entre ellos. No sería la primera vez que tienen algo, pues ha salido a la luz un vídeo que probaría que fueron más que amigos hace muchos años. Este clip grabado hace 17 años por el cantante español demostraría la existencia de una relación amorosa entre ellos cuando Alejandro Sanz estaba con Jaydy Michel y Shakira con Antonio de la Rúa.

En el arranque del video casero, que tiene una duración superior a los 20 minutos, la cantante se refiere a un tema que le compuso a Antonio de la Rúa. “Me ha encantado la canción que le has escrito a Antonio”, se escucha decir a Sanz. “¿Te gustó?”, le pregunta Shakira. “Mucho. Muy bonita, nunca me han escrito una canción así”, aseguró el español. “A mí tampoco”, añadió la colombiana.

El coqueteo entre ambos parece claro, no sólo por el lenguaje corporal, sino por su charla. Y es que el cantante le propuso que se escribieran canciones mutuamente. “Claro, así no nos morimos sin que nadie nos haya escrito una canción”, expresa ella. Y él continúa: “Es verdad. Es que, ¿sabes? yo hubiera querido que me hubieras escrito una canción así. Tienes mucho talento”. El video nos muestra la gran química entre ambos cantantes, que charlaron también sobre viajes, comida y la vida. ¿Se repetirá el romance ahora?