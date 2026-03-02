La cuenta pendiente de la infanta Sofía en sus nuevos avances institucionales

La infanta Sofía aumenta su protagonismo institucional. Hace unos días se confirmó que la hermana menor de la princesa de Asturias va a asumir su primera presidencia de honor de la mano de la Fundación Ibercaja. Un importante paso para la infanta, que cumplió 18 años el pasado mes de abril.

En estos momentos, la benjamina de la Familia Real se encuentra centrada en sus estudios universitarios en Lisboa, en el Forward College, pero no permanece ajena a la actividad institucional. Como es lógico, Sofía no tiene la misma carga que la princesa Leonor, pero a lo largo de los últimos años su papel oficial ha ido in crescendo.

La infanta Sofía en un acto oficial en Madrid. (Foto: Gtres)

La infanta ha participado ya hasta en dos actos en solitario, a los que se suman los compromisos a los que acude habitualmente acompañando a la princesa Leonor o a los Reyes. Además, ya la hemos visto este año en la recepción posterior al Día de la Hispanidad en el Palacio Real, pero no en la Pascua Militar. También asistió al acto institucional en el que se hizo entrega del Toisón de Oro a la Reina Sofía.

La cuenta pendiente de la infanta

Aunque está muy acostumbrada a participar en actos institucionales, a sus casi 19 años hay una cuestión que tiene pendiente. Estamos hablando de los discursos. Mientras que la princesa Leonor lleva hablando en público desde los 13 años, la infanta Sofía todavía no ha pronunciado ninguno. La voz de la hija menor de los Reyes la escuchamos durante la pandemia, cuando ella y Leonor leyeron un fragmento de El Quijote y le enviaron un mensaje a los jóvenes de su edad. También cuando dio unas declaraciones junto a la Reina Letizia durante la final femenina del Mundial de Fútbol de Australia y Nueva Zelanda de agosto de 2023.

La infanta Sofía en un acto oficial en el Palacio Real. (Foto: Gtres)

Sin embargo, aunque no ha pronunciado ningún discurso como tal, Sofía sí que ha ido aumentando su protagonismo institucional en solitario. Una estrategia que resulta muy importante en un momento en el que la Corona necesita que todos sus miembros estén en activo ya que son muchas las iniciativas y causas a las que hay que atender y pocas las figuras con capacidad de representación.

El Rey Felipe y la infanta Sofía en Asturias. (Foto: Gtres)

La agenda en solitario de la infanta Sofía

Aunque por el momento Sofía no tiene agenda en solitario, sí que ha participado en varios compromisos sin sus padres o su hermana. Por ejemplo, hace algunas semanas la vimos en una visita al Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE, en Boadilla del Monte. Antes de eso, en diciembre de 2024 debutó en un compromiso sola en la Galería de las Colecciones Reales, donde entregó los premios del concurso fotográfico «Objetivo Patrimonio. Concurso de fotografía Infanta Sofía», una iniciativa de Patrimonio Nacional. Una cita en la que apostó por un estilismo muy similar al que llevó la Reina Letizia el día de su petición de mano, un traje de chaqueta y pantalón en color crudo.