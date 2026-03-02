Zendaya y Tom Holland se casan en secreto: todo lo que se sabe

La alfombra roja de los SAG Awards -que han cambiado su nombre a SAG Actor Awards- han tenido unos claros protagonistas pese a que no han asistido a estos galardones en Los Ángeles. Zendaya y Tom Holland ya son marido y mujer, tal y como ha confirmado una persona muy cercana a la actriz principal de Euphoria. Tras casi una década juntos -aunque su relación se confirmara en 2021-, los intérpretes se han dado el sí, quiero en una ceremonia íntima.

Todos los detalles del sí, quiero de Zendaya y Tom Holland

La noche de los SAG Awards ha dejado numerosas anécdotas. Sin embargo, los grandes protagonistas de la noche -pese a que no acudido a estos premios- han sido Zendaya y Tom Holland. La estilista de la intérprete, Law Roch, desveló en directo que la pareja ya se había casado. «La boda ya ha ocurrido. Os lo perdisteis», confesaba. «¿Pero es verdad?», le preguntaba el periodista de Access Hollywood, a lo que la encargada del vestuario de la actriz dijo: «¡Es totalmente cierto!». Una noticia que todavía no ha sido confirmada para la pareja, o ya matrimonio, que han copado numerosos titulares en las últimas horas.

Zendaya y Tom Holland. (Foto: Gtres)

Rumores de compromiso

Aunque a muchos de sus fans -e incluso a la prensa americana-, les ha sorprendido esta noticia, lo cierto es que en los pasados Globos de Oro -en enero de 2025-, la actriz protagonista de Euphoria sorprendió al lucir un diamante en el dedo anular de la mano izquierda -donde se coloca el anillo de pedida-. Una noticia de la que los medios no tardaron en hacerse eco. De hecho, TMZ confirmó la noticia -su futura boda- tras hablar con el entorno más cercano de la pareja. También People, que deslizó que Holland llevaba mucho tiempo pensando en pedirle matrimonio a su compañera de vida. «Siempre ha estado loco por ella. Siempre supo que era la indicada. Tienen algo muy especial», dijeron.

Unos rumores que se confirmaron cuando, en septiembre del 2025, Holland decidió dar un paso al frente para hablar sobre su paso por el altar con Zendaya. Fue en un evento cuando el actor se refirió a la actriz como su «prometida» cuando un reportero le preguntó sobre su «novia». ¿Harán oficial su paso por el altar?

Zendaya y Tom Holland. (Foto: Gtres)

Su discreta historia de amor

Tras diez años de una discreta y consolidada relación, la pareja ya son marido y mujer. Su historia traspasó la pantalla en 2016 cuando ambos coincidieron en el rodaje de Spider-Man: Homecoming. Desde entonces, los rumores no dejaron de aumentar y fuentes cercanas a los actores pudieron confirmar a la revista People que habían iniciado un romance. Sin embargo, no fue hasta 2021 cuando llegaron sus primeras imágenes juntos besándose dentro de un coche.