Tom Holland, hospitalizado tras un accidente grabando ‘Spider-Man: Brand New Day’ que suspende su rodaje

En las últimas horas, la salud de Tom Holland ha generado una gran preocupación entre sus seguidores. Y es que el actor ha sido hospitalizado de urgencia tras sufrir un accidente durante el rodaje de la película Spider-Man: Brand New Day. Todo ocurrió mientras grababan una escena de riesgo en Glasgow, Escocia, donde el intérprete protagonizó una caída que le obligó a ser trasladado de inmediato al centro médico más cercano. Según lo publicado por varios medios locales, tras someterse a varias pruebas, fue diagnosticado con una conmoción cerebral leve, algo que ha obligado al equipo de producción a detener la filmación y a darle al británico unos días de reposo, con el objetivo de que se recupere lo antes posible.

Por otro lado, tabloides de la zona también han señalado que Holland no ha sido el único damnificado del accidente, ya que su compañera de rodaje, una doble de acción, también habría sido hospitalizada. Por ahora, se desconoce cuándo se reanudará la grabación, aunque Dominic Holland, el padre de la estrella británica, confirmó durante una cena benéfica en Mayfair, que su hijo estaría fuera del rodaje «por un tiempo», según ha publicado The Sun.

Tom Holland en el rodaje de ‘Spider-Man’. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que este mismo medio citado también ha informado que Holland tan solo estuvo unas horas en el hospital y que, este fin de semana, acudió a un evento junto a su prometida, Zendaya, algo que deja entrever que, aunque esté guardando reposo para retomar cuanto antes el rodaje, se encuentra completamente fuera de peligro después del susto. De hecho, no se prevén cambios sustanciales en el calendario de estreno de la película, el cual está fijado para julio de 2026.

Tom Holland y Zendaya en Nueva York. (Foto: Gtres)

En Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland volverá a dar vida a Peter Parker, el personaje que le convirtió en uno de los superhéroes más queridos de Marvel. En las películas anteriores se puede ver como el guion se basa en numerosas escenas de acción, por lo que, aunque todavía no se ha desvelado cómo fue la escena del accidente, se puede intuir que se trataba de una secuencia de gran exigencia física. No obstante, hasta el momento, ni la productora ni el propio actor han lanzado ningún comunicado que explique lo ocurrido.

Además de la próxima entrega de la saga de Spider-Man, Tom Holland también ha protagonizado recientemente La Odisea, una epopeya mitológica que sigue la historia de Odiseo y su largo viaje a casa. Su estreno está previsto para 2026 y en ella, el británico ha tenido el placer de compartir set con su prometida Zendaya, así como con otras figuras de renombre de la industria cinematográfica como Matt Damon, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o o Charlize Theron, entre otros.