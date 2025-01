Tom Holland y Zendaya se casan: así ha sido su pedida de mano

Zendaya y Tom Holland han decidido dar un importante paso en su relación. Y es que después de generarse todo tipo de especulaciones acerca del anillo de diamantes con el que posó la actriz en la alfombra roja de los Globos de Oro 2025, varios medios estadounidenses han podido confirmar que la pareja está comprometida y que se casará en un futuro próximo.

Tal y como se ha publicado, fue Holland el que decidió pedirle matrimonio a la protagonista de Euphoria de la manera más clásica: hincando rodilla en estas últimas fiestas navideñas. Fuentes cercanas aseguran que no estaba ningún familiar presente durante el especial momento, aunque del mismo modo también ha trascendido que Tom pidió la mano de Zendaya a su suegro hace meses, un gesto que este valoró de una manera muy positiva.

Tom Holland y Zendaya en Nueva York. (Foto: Gtres)

Por ahora, a pesar de estas informaciones difundidas por medios como TMZ o People, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconoce si tienen fecha programada para el gran día. No obstante, cabe destacar que no será tarea fácil definir todos los preparativos necesarios para el enlace, ya que ambos se han consolidado como dos de los intérpretes más reconocidos del séptimo arte del momento, por lo que sus agendas profesionales no paran de recibir grandes proyectos.

El anillo que lució Zendaya y que hizo sonar campanas de bodas

El pasado 5 de enero tuvo lugar la 82ª edición de los Premios Globo de Oro. Zendaya era una de las nominadas de la noche a la categoría Mejor Actriz de Comedia o Musical por la película Rivales y, para la ocasión, lució un vestido diseñado por Louis Vuitton y confeccionado con una tela brillante en color naranja que no pasó desapercibida. Pero lo que más llamó la atención de su estilismo no fue la prenda mencionada sino las joyas que la acompañaban.

Zendaya en los Globos de Oro 2025. (Foto: Gtres)

Más allá de los accesorios que lució de la firma Bvlgari, de la que es embajadora, la actriz destacó por la sortija de diamantes que llevaba en su mano izquierda, la cual fue la encargada de desatar todo tipo de especulaciones sobre su estado sentimental.

La historia de amor de Zendaya y Tom Holland

La pareja de actores llevan juntos desde 2021, aunque se conocieron años antes durante el rodaje de la película Spiderman: De vuelta a casa, la película que sacó a la luz la química que mantenían y que desató todo tipo de rumores. No obstante, no fue hasta el año citado cuando fueron pillados besándose dentro de un coche. A raíz de ahí comenzaron a asistir juntos a diferentes eventos, tanto profesionales como personales, consolidando así su relación de cara a los medios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tom Holland (@tomholland2013)

En 2022, Zendaya reconoció por primera vez que Holland era su novio y, a partir de ahí, no ocultaron su amor delante de los focos, dándose muestras de cariño en público que reflejaban a la perfección el amor que sentían el uno por el otro. En enero de 2024, la actriz se borró sus redes sociales, algo que hizo sospechar que su relación no iba del todo bien. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, ya que, de ser cierto lo publicado, estarían en camino de convertirse en marido y mujer.