El ultimátum de Dulceida a Alba Paul en su despegue a ‘Supervivientes’: "Está atacada"

La cuenta atrás está a punto de llegar a su fin. El próximo 5 de marzo, Mediaset dará el pistoletazo de salida a una nueva edición de Supervivientes, el reality más extremo de la cadena, y, como no podía ser de otra manera, el equipo ya tiene todo preparado para su gran estreno. Este domingo, los concursantes han puesto rumbo a Honduras desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y, como marca la tradición, muchos de ellos no han podido evitar mostrarse visiblemente nerviosos como consecuencia de la aventura a la que están a punto de embarcarse.

Entre todas las declaraciones que han ofrecido los participantes, sin duda ha llamado la atención las palabras de Alba Paul, quien ha confesado que su mujer, Dulceida, ha montado «todo un drama» cuando ha tenido que despedirse de ella. «Está atacada. Hoy ha sido un poco drama, la verdad. Las despedidas no le gustan a nadie y no sabremos cuando nos volveremos a ver. Pero bueno, me ha animado mucho, obviamente. Está muy feliz por mí porque voy a vivir una aventura increíble, pero ha sido duro», confesaba.

Alba Paul en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (Foto: Gtres)

Aseguraba que lo que más miedo le daba era lo personal, ya que el hecho de pensar que estará mucho tiempo sin ver a su mujer y a su hija es lo que considera que podría debilitarla, ya que serán las personas que más eche de menos. Después, también señalaba que la comida y los bichos no serían fáciles de enfrentar pero que, aun así, está convencida de que lo psicológico será lo que más le pesará durante su paso por el programa.

Los otros compañeros de Alba Paul en ‘Supervivientes 2026’

Junto a Alba Paul se encontraban el resto de participantes que han aceptado este reto que, sin duda, marcará un antes y un después en sus carreras televisivas. Gabriela Guillén fue una de las primeras en ser confirmada como concursante de esta nueva edición y, lejos de mostrarse nerviosa, ha asegurado que va soltera y muy tranquila en lo que al hijo que tiene en común con Bertín Osborne respecta. «Con muchas ganas. Todo muy bien», expresaba sin querer entrar en mayores detalles.

Paola Olmedo también forma parte del casting de Supervivientes 2026 y, en su caso, ha asegurado que está «muy contenta, emocionada y nerviosa». «Espero superarme en todo, aunque el hambre yo creo que es lo que peor voy a llevar», decía, haciendo hincapié en que no iba a comentar nada sobre la familia Campos y que con ellos todo estaba muy bien.

Gabriela Guillén y Paola Olmedo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Marisa Jara también se ha unido a la lista oficial de participantes y, visiblemente tranquila y serena, ha comentado que «espera dar lo máximo de si misma». «Cada día va a ser un descubrimiento y una aventura para mí. Y la verdad que estoy expectante, a ver qué me encuentro y qué pasa. Quiero que veáis a la Marisa luchadora y valiente», concluía.

Marisa Jara e Ivonne Reyes. en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (Foto: Gtres)

Por último, Ivonne Reyes tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de enfrentarse a la que muy probablemente se convierta en la aventura más extrema de su vida. Tanto es así, que a su llegada al aeropuerto ha revelado que «ha tenido mucha ansiedad todos estos días». «El corazón se me va a salir. Espero aguantar, hacerme a la naturaleza y a la vida de allí y aprender mucho. […] Mi hijo me ha dicho que me lo voy a pasar pipa y que la cabeza la deje fuera», sentenciaba.