Dulceida y Alba Paul, mamás por segunda vez: "Ya tenemos fecha"

Dulceida y Alba Paul nos han hecho partícipes de la noticia más feliz, y es que se dispondrían a tener un segundo hijo. De esa manera, la influencer y su mujer han comunicado que ya se encuentran en pleno proceso de volver a repetir la experiencia que vivieron para tener a la pequeña Aria. Las dos jóvenes se sometieron al método ROPA, -un método durante el que una de ellas aporta el óvulo, mientras que la otra afronta el embarazo», y que tienen previsto volver a repetir.

La felicidad que experimentaron con la llegada al mundo de la pequeña Aria, quien nacía en octubre del año pasado, las ha llevado a querer ampliar la familia. Y es que la maternidad ha sido siempre uno de los grandes sueños de Dulceida, según ha manifestado en diversas ocasiones.

«Ya tenemos fecha y todo, no os la voy a decir, pero la negociación está bien», reconocía durante un acto celebrado en Madrid. Sin embargo, y pese a que tendrían bastante claro que quieren volver a repetir la experiencia, parece que todavía les toca afrontar diversos trámites.

«Yo me espero y ya está, pero más de eso no me voy a esperar, eso ya lo sabe. Hay fecha tope», advertía contundente la catalana, quien tiene muchas ganas de volver a convertirse en mamá y darle un hermanito a su hija.