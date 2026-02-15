Alberto Ávila rompe su silencio tras convertirse en concursante oficial de ‘Supervivientes’

El formato Supervivientes es uno de los más extremos de la televisión. A lo largo de la historia del reality, han sido diversos los concursantes que han viajado hasta Honduras. Sin embargo, nunca ha figurado en la lista una persona con discapacidad. Ha sido la confirmación de Alberto Ávila la que ha roto esta premisa y el joven se ha convertido en el primer participante en enfrentar la aventura con tan solo una pierna.

Con apenas 3 años, Alberto perdió la extremidad inferior izquierda debido a una malformación congénita que obligó a los médicos a amputársela para salvar su vida. No obstante, esto no ha sido un impedimento en su impecable trayectoria vital, la cual ha estado protagonizada por la práctica de diferentes deportes, un espíritu atlético que le ayudará a solventar con mayor facilidad las pruebas físicas.

Alberto Ávila en las inmediaciones de Mediaset. (Foto: Gtres)

En las inmediaciones de Mediaset, el joven ha sido preguntado por los periodistas de la agencia Gtres sobre cómo se encuentra y cómo recibió la noticia de que la productora quería contar con él. «Estoy que no me lo creo, la verdad», ha asegurado. «Cuando me escribió una persona del equipo por Instagram, pensé: ‘Esto no es para mí, se han equivocado’», reveló, contando cómo le contactaron. A pesar de que ha tenido que mantener el secreto y no ha podido compartirlo con su núcleo duro hasta la confirmación oficial, todos han recibido la noticia muy entusiasmados e incrédulos. «Han flipado», ha indicado el joven.

La trayectoria deportiva de Alberto Ávila

Su condición desde que era un infante no ha obstaculizado su vida ni ha truncado sus sueños ni sus metas, y ha abordado cada reto con sentido del humor. Alberto siempre ha entendido el deporte como una parte imprescindible de sí mismo y desde los 6 años practica diferentes disciplinas. «Empecé en fútbol, he hecho natación, esquí; actualmente me dedico al atletismo de forma profesional», ha asegurado a los reporteros. No obstante, y aunque ahora está focalizado en uno de ellos, «le encantan todo tipo de deportes», y cuando tiene tiempo practica «escalada, tenis, pádel o lo que sea». Unas palabras que ponen de manifiesto su espíritu de superación y su carácter inquieto.

Alberto Ávila preparándose para hacer deporte. (Foto: RR.SS:)

Su constancia y los entrenamientos le han hecho convertirse en un deportista reconocido y en la actualidad es atleta paralímpico de alto nivel en la categoría T64 —una sección para atletas con amputación o malformación de una extremidad inferior y que corren con prótesis—. Dentro del atletismo, su especialidad son las pruebas de velocidad de 100 y 200 metros y su gran capacidad le ha reportado numerosos premios. En su palmarés destacan el segundo puesto de los 200 metros en el europeo de Polonia celebrado en 2021 y también el cuarto en el Mundial de París de 2023.

Alberto Ávila compitiendo en atletismo. (Foto: RR.SS.)

Gracias a su notoriedad en redes sociales, Alberto trata de concienciar a la sociedad de la normalidad de una discapacidad física y trata de mostrar a la persona más allá de las limitaciones. Tanto es así que uno de sus retos en Supervivientes es que nadie le pregunte: ¿Puedes? Consciente de que su infancia no ha sido fácil, quiere que los niños no pasen por lo que él ha pasado. Una fase de la que ha aprendido muchas cosas: «He tenido esa etapa rara de los 15-16 años de si voy a ligar, por qué me miran cuando voy en pantalón corto, por qué soy el rarito del grupo». Unos prejuicios que trata de normalizar y que lo está consiguiendo, ha comentado orgulloso.