Sarah Ferguson no está sola: recurre a sus amigos poderosos en sus horas más bajas

El ex duque de York está atravesando uno de los momentos más delicados de su vida en la soledad más absoluta. Andrés lleva varias semanas instalado en Wood Farm, a la espera de que los trabajos de adaptación y rehabilitación de Marsh Farm finalicen y pueda instalar allí. Mientras tanto, la investigación policial sigue su curso y no se descarta que se puedan tomar nuevas acciones contra el hermano del monarca.

En esta nueva etapa Andrés no está contando con el apoyo de quien ha sido su compañera y confidente los últimos años. Sarah Ferguson residía con él en el Royal Lodge y en cuanto se confirmó su desalojo abandonó el país. Ya se sabía que no era bien recibida en Sandringham, por lo que no se esperaba en ningún caso que se instalara junto a Andrés en Wood Farm.

Sarah Ferguson y Andrés en el funeral de la duquesa de Kent. (Foto: Gtres)

Desde entonces, la ex duquesa de York ha mantenido un perfil muy bajo, no solamente por todas las revelaciones que se están produciendo sobre el hermano de Carlos III, sino porque ella misma es una de las más implicadas en el asunto de Jeffrey Epstein. Fergie tenía una relación muy estrecha con el pederasta cuyos detalles se han ido conociendo a lo largo de las últimas semanas y que han provocado que se quede sin fuentes de ingresos y opciones laborales.

A diferencia de Andrés, Sarah no tiene un hermano rey que pueda ocuparse de que, al menos, no le falte un techo bajo el que cobijarse, pero sí que tiene amigos poderosos que le están echando una mano en este complicado momento. Así al menos lo han confirmado medios británicos.

Sarah Ferguson, alejada del Reino Unido

La ex duquesa de York abandonó Windsor en cuanto Andrés fue desalojado. Fergie no se ha dejado de ver en público, pero sí que ha trascendido que ha estado en Suiza, en Emiratos Árabes y en Irlanda. Un intenso periplo que contrasta con su delicada situación económica, ya que no se tiene constancia de que tenga fuentes de ingresos alternativas.

Sarah Ferguson y Beatriz de York juntas en un acto. (Foto: Gtres)

Sin embargo, según apuntan medios británicos, la ex duquesa de York sí tiene amigos poderosos que la están ayudando en estos momentos. Según la experta Ingrid Seward, es posible que Fergie haya huido del Reino Unido para buscar consuelo en alguna de las casas de sus muchos amigos ricos de todo el mundo. «Nadie sabe dónde está en este momento. Podría estar en cualquier lugar, podría estar en Dummer con su madrastra o podría estar en el extranjero», ha dicho la especialista, que asegura que a Fergie no le faltan los amigos poderosos. Amigos de los que, por ahora, no se ha hecho pública su identidad.

No obstante, entre ellos, como hemos dicho, está su madrastra. Su padre y ella se mudaron al pueblo de Dummer, cerca de Basingstoke, Hampshire, cuando ella era niña. La propia Fergie dijo que esa zona fue clave para uno de sus libros, ya que la inspiró mucho.

Sarah Ferguson en Australia. (Foto: Gtres).

La misma experta considera que, a pesar de todas las pruebas de la estrecha relación entre Fergie y Epstein, es muy probable que ella piensa que puede recuperar su antigua vida: «Tiene una personalidad increíblemente encantadora, pero la domina su lado malo, la avaricia, la estupidez y su obsesión por conseguir cosas. Además es incapaz de conectar con la realidad, por lo que es posible que ahora haya enterrado la cabeza en la arena pensando que todo esto pasará», asegura Seward. Algo que podría suceder si Andrés no es condenado, aunque ahora mismo la situación es muy complicada.