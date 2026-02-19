Victoria Federica da un paso al frente y publica su primer posado junto a su novio, Jorge Navalpotro

Victoria Federica ya no se esconde. La joven está de nuevo enamorada y, aunque su vida sentimental siempre ha intentado salvaguardarla bajo la más estricta intimidad, lo cierto es que en esta ocasión parece que va a romper con esta norma no escrita. Después de meses de rumores, el pasado mes de enero fue fotografiada junto a su novio, Jorge Navalpotro, en Abu Dabi por el 88º cumpleaños del Rey Juan Carlos I y, ahora, ha sido ella misma quien ha querido compartir con sus seguidores— por primera vez— algunas de las fotografías más románticas de su noviazgo.

La primera imagen es un selfie tomado en un ascensor, donde aparecen abrazados en una escena cargada de complicidad. Aunque el rostro del empresario se muestra de espaldas, su postura deja ver un gesto íntimo y cariñoso que refleja la cercanía y la complicidad que comparten. En la siguiente fotografía, capturada en el mismo escenario, Jorge se anima a posar frente al espejo con una actitud más desenfadada, mientras posa su brazo sobre el hombro de su chica. Sin duda, se trata de dos instantáneas que dejan entrever el feliz momento por el que atraviesan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @vicmabor

Pero esto no es todo. Más allá de estos dos selfies, la apodada como Vic en el universo 2.0 ha añadido una captura de una frase que todo parece indicar que va dedicada al hombre que ha conseguido devolverle la ilusión en el amor. «La lotería son las personas que nos llenan de vida la vida», reza el escrito.

Por otro lado, la sobrina del Rey Felipe VI también ha querido mostrar a sus seguidores un detalle muy especial que ha recibido en los últimos días: un impresionante ramo de más de veinte rosas. La joven no ha revelado la identidad del remitente, pero todo apunta a que ha sido Jorge quien ha querido sorprenderla con este romántico gesto por el día de San Valentín. Un regalo que, junto a lo mencionado líneas más arriba, refuerza la idea de que su romance está viviendo un momento muy especial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @jorgenavalpotro

Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de comentarios por parte de los seguidores de Victoria Federica, los cuales aseguran que se alegran mucho de verla tan feliz. A ellos se ha sumado algún que otro rostro conocido que también ha querido deshacerse en halagos hacia esta incipiente relación, como es el caso de Laura Matamoros o Rochi Laffón, íntima amiga de la hermana de Froilán. No obstante, entre todos los comentarios, sin duda el más destacado ha sido el del propio Jorge, quien ha escrito unas emotivas palabras que no han pasado desapercibidas. «Love u (te quiero)».