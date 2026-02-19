El pasado 18 de febrero, Raquel Bollo vivió uno de los momentos más importantes de su carrera. La colaboradora televisiva presentó en Sevilla su primer desfile de moda flamenca en solitario. Un sueño cumplido para la andaluza que, en el photocall, ha tenido que hacer frente a las últimas polémicas, como a la intervención de su hijo Manuel en Fiesta sobre su relación con Gloria Camila.

Raquel Bollo se pronuncia sobre Isabel Pantoja

Durante muchos años, Isabel Pantoja y Raquel Bollo fueron uña y carne. La diseñadora era una más en la familia de la artista y siempre se han defendido la una a la otra. Sin embargo, tras la muerte de su madre, Doña Ana Martín, la intérprete de Marinero de Luces decidió retirarse del foco. Desde entonces, la cantante ha estado a caballo entre Madrid y Cantora y, tras muchos años, ha fijado su residencia en Canarias, donde vive también su sobrina Anabel, con la que está muy unida.

Raquel Bollo en su desfile. (Foto: Gtres)

Una decisión de la que se ha pronunciado Raquel Bollo, ex amiga de Pantoja, a la que le desea que todo le vaya bien pese. su distanciamiento. «Desde el corazón, lo único que le deseo es que le vaya bien, que sea feliz con lo que hace. Yo para ella siempre quiero el bien, ella en el momento más delicado en mi vida hizo mucho por mí», ha comenzado diciendo.

Además, la diseñadora de moda se ha pronunciado sobre la decisión de la madre de Kiko Rivera de mudarse a Canarias. «Parece que hace una vida muy tranquila en Canarias, aunque pierdas relación con una persona el cariño no se va y como no he tenido una confrontación con ella, simplemente ha habido espacio, pero ya sabe que siempre que lo necesite, me va a tener. A ella la playa le encanta, pasear por la playa sin que nadie la siga y yo creo que eso allí lo va a conseguir. Yo creo que de mis logros se alegra, lo tengo clarísimo», ha comentado.

Su opinión sobre la polémica de su hijo Manuel

Manuel Cortés y Raquel Bollo. (Foto: Gtres)

Otro de los asuntos por el que inevitablemente el nombre de Raquel Bollo ha salido a la palestra ha sido por la relación de Gloria Camila con su hijo, Manuel Cortés. El vástago de la tertuliana acudió hace unos días al programa de Emma García donde contó su versión de su romance. Además, el artista prefirió que su madre no le acompañase a plató. Semanas después, la diseñadora de moda se ha pronunciado al respecto: «Era una decisión que él tuvo y que yo pedí. Al final, si una madre, que mi hijo tiene 30 años y hace la gana con su vida, hay cosas que tampoco me cuenta. Él tampoco me habla de su vida sentimental, pero no deja de ser tu hijo. Yo trabajo en un plató de televisión y me tocaba el tema. Preferí ir otro día, porque él con la edad que tiene, se defendió de lo que creía que tenía que defenderse».