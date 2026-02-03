La posible reconciliación entre Gloria Camila Ortega y Álvaro García ha generado una de las tramas más llamativas y, sin duda, confusas de la crónica social reciente. Hace escasos días, la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado fue vista junto a su ex novio en un viaje a Venecia, lo que disparó rumores sobre un reencuentro romántico apenas dos meses después de su ruptura en noviembre de 2025. Sin embargo, lo que parecía un acercamiento tranquilo y discreto pronto se ha tornado en una situación mucho más compleja y contradictoria, dejando a los seguidores preguntándose si realmente hay reconciliación o solo un juego de apariencias.

El viaje a Venecia fue descrito públicamente por Gloria Camila como una simple escapada, una ocasión para verse y disfrutar de la compañía del otro sin confirmar que hubieran retomado la relación. En declaraciones a Joaquín Prat, la influencer aseguró: «Hemos estado viéndonos. Nos hemos hecho un viaje a Venecia. Ha surgido así, nos apetecía… lo que habéis visto es lo que hay, no hemos vuelto». A pesar de estas palabras, las imágenes y los rumores posteriores parecían indicar lo contrario, dando la sensación de que ambos estaban intentando dar una segunda oportunidad a su historia.

Gloria Camila y Álvaro García en plena calle. (Foto: Gtres)

Sin embargo, el escenario se ha complicado rápidamente. Gloria Camila y Álvaro han sido captados en plena calle protagonizando una acalorada bronca. Según Jorge Borrajo, colaborador en El tiempo justo de Telecinco, la discusión tuvo lugar en un centro comercial cercano a la residencia de la joven y se caracterizó por la frialdad de Gloria frente a la voz cantante de Álvaro. Aunque finalmente ambos se marcharon juntos, la distancia emocional entre ellos era evidente, dejando claro que la reconciliación todavía está lejos de consolidarse.

A esta tensión se suma la presencia de Manuel Cortés, otro ex de Gloria, cuya cercanía sigue generando incertidumbre. Recientemente, las cámaras de Gtres captaron a Manuel entrando en el portal de la casa de la influencer con un gesto sereno y serio, oculto tras unas gafas de sol y una gorra, como si quisiera pasar desapercibido pero dejando entrever que la relación entre ambos no es puramente casual. La simple imagen de Manuel acercándose a la vivienda de Gloria añade un nivel de complejidad que vuelve aún más desconcertante la supuesta reconciliación con Álvaro.

Manuel Cortés entrando en una vivienda. (Foto: Gtres)

Según reveló Leticia Requejo en El tiempo justo, a comienzos de diciembre Manuel intentó formalizar su relación con Gloria, solicitando dar un paso más allá de la amistad. La joven, sin embargo, le respondió que por el momento solo podían mantenerse como amigos y que solo se les viera así públicamente. Este rechazo provocó un sentimiento de malestar en Manuel, quien llegó a sentirse utilizado, mientras Gloria empezaba a considerar retomar su historia con Álvaro. De esta manera, la puerta con Manuel nunca se cerró por completo, configurando un triángulo emocional que se percibe claramente en sus interacciones públicas y que convierte cada gesto de Gloria en un enigma para los espectadores.