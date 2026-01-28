Las imágenes de Gloria Camila que prueban su segunda oportunidad con Álvaro García

Gloria Camila Ortega podría haberse dado una segunda oportunidad en el amor con Álvaro García, su ex. Así lo demuestran las recientes imágenes que se han captado de la pareja en el aeropuerto, justo cuando volvían de viaje. Era la propia joven la que confirmaba su ruptura el pasado noviembre en El tiempo justo, después de que ciertos movimientos en redes sociales hiciesen saltar las alarmas.

El motivo, según detallaba la propia Gloria, se debía a las complicadas circunstancias personales que estaba atravesando tras volver de Supervivientes. «Mi vida había dado un vuelco tremendo, y ni mentalmente ni emocionalmente estaba preparada para seguir manteniendo esa relación», explicaba. Eso sí, no dudaba en deshacerse en halagos hacia el cantante. «Él es un tío maravilloso, increíble y me ha dado lo mejor de él. Nos hemos aportado mutuamente, nos guardamos mucho cariño y respeto, pero ya está», concluía al respecto. «La vida va dando vueltas». Una frase que ha cobrado más sentido que nunca.

Gloria Camila en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

Gloria Camila da detalles sobre su supuesta «reconciliación» con Álvaro García

Ahora, después de unos meses, parece que la pareja estaría dispuesta a darse una segunda oportunidad. De hecho, han sido vistos justos en el aeropuerto de Madrid mientras volvían de pasar unos días realmente románticos en Venecia. De hecho, esto parecería confirmar las palabras de la propia joven: «Hemos acabado bien, y fue él quien decidió dejarme de seguir porque le dolía y quería superar la ruptura», argumentaba en su momento.

Gloria Camila y Joaquín Prat en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

Sin embargo, y pese a las especulaciones que han generado dichas imágenes, la hija de Ortega Cano se ha negado a entrar en detalles. «Ha surgido así, nos apetecía», le ha explicado a Joaquín Prat en directo. «Fue una decisión que se tomó y ya está», ha comentado sobre su ruptura. «Me debía a una situación que se había puesto por delante y tenía que responsabilizarme de ciertas cosas que, en ese momento, eran mi prioridad. Así lo pensé y ya está».

Gloria Camila y Álvaro García. en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

¿Una segunda oportunidad en el amor?

Y, pese a que se ha negado a confirmar o desmentir esa reconciliación, asegura que «ha vuelto muy contenta a España». «No me gusta entrar en detalles de mi vida privada. Soy reservada con mis relaciones, que además no solo me pertenecen a mí», ha sentenciado contundente la joven ante las preguntas del presentador.

Ahora que la situación ya se ha estabilizado, parece que Gloria y Álvaro han tenido tiempo para hablar las cosas. «Hemos estado viéndonos, pero no hemos vuelto», ha aclarado. «Hacemos lo que nos apetece en cada momento».

Captura de Gloria Camila en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

De igual modo, ella asegura que actualmente está tranquila, pero que no sabe lo que podría pasar el día de mañana. Y es que, además de haber hecho este viaje, Álvaro no dudaba en acercar a la joven a su puesto de trabajo en Mediaset. «Es lo que habéis visto. Me bajé del coche y entré a trabajar sin beso», ha reconocido en plató.