Gloria Camila confirma su ruptura con Álvaro García: "Tengo otras prioridades"

Gloria Camila y Álvaro García habrían puesto fin a su relación tras ocho meses juntos. Tras su paso por Supervivientes All Stars, la hija de Ortega Cano asegura sentirse más libre y feliz que nunca. Los rumores comenzaron a cobrar cada vez más fuerza después de que el cantante dejase de seguirla tanto a ella como a su sobrina, Rocío Flores, en redes sociales.

Información que destapaba en exclusiva Anna Guirgui en No somos nadie y que la propia Gloria se ha encargado de confirmar. La periodista realizaba una investigación exhaustiva tras notar ciertos movimientos que apuntaban a un posible distanciamiento en la pareja. «Me di cuenta de que hacía tiempo que su novio no le dabe me gusta. Me metí en el perfil de Álvaro García y podemos decir que ha dejado de seguir a Gloria Camila. Es más, también ha dejado de seguir a Rocío Flores», explicaba en el programa de María Patiño.

Mientras que, por su parte, la hija de Ortega Cano todavía mantendría el follow y no se animaba a dar un paso al frente. Al menos, hasta ahora, cuando ha hablado sin tapujos sobre el tema en El tiempo justo, programa en el que colabora. «Primero, valorar mucho la investigación que se ha hecho de seguidos y seguidores», ha comenzado diciendo entre risas. «No somos pareja y hemos decidido dejarlo», desvelaba a continuación, antes de compartir los principales motivos.

«Cuando volví de Supervivientes, mi vida había dado un vuelco tremendo, y ni mentalmente ni emocionalmente estaba preparada para seguir manteniendo esa relación», asegura la joven. «Él es un tío maravilloso, increíble y me ha dado lo mejor de él. Nos hemos aportado mutuamente, nos guardamos mucho cariño y respeto, pero ya está». «La vida va dando vueltas», ha señalado. Y es que Gloria asegura que sus prioridades han cambiado, de ahí que eso haya afectado de lleno a su relación.

En todo este tiempo, lo cierto es que la relación entre Gloria y su novio parecía ir viento en popa, y él se declaraba a ella públicamente de la manera más tierna en numerosas ocasiones. Además, Álvaro también fue un apoyo fundamental para ella durante el duro trago que atravesó toda la familia con el fallecimiento de Michu el pasado julio. «Tengo otras prioridades ahora», ha lamentado. «Hemos acabado bien, y fue él quien decidió dejarme de seguir porque le dolía y quería superar la ruptura».

Gloria Camila planta cara a María Patiño

Después de que saliesen a relucir los primeros rumores relacionados con la ruptura, María Patiño no dudaba en opinar con cierta dureza sobre el carácter de Gloria Camila. «Hace más de mujer del padre que de hija. Me parece que tiene muchos gatitos dentro para ser tan jovencita», sentenciaba contundente. Unos comentarios que hicieron explotar a la joven, quien le respondía directamente en redes sociales.

«Lo que me sorprende no es lo que se dice, sino lo que se inventa. Hay quien habla con una seguridad que no se sostiene en hechos, solo en opiniones mal informadas», declaraba. «Yo no he entrado en ninguna relación ni en asuntos ajenos, pero claro, cuesta aceptar que una chica joven vea con más claridad lo que otros llevan años fingiendo no ver: dónde hay amor, dónde ya no lo hay y quién está intentando aprovecharse del silencio de los demás», zanjaba vía stories.