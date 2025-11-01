Gloria Camila dice lo que piensa realmente de la ruptura entre Rocío Flores y Rocío Carrasco

Después de estar un tiempo esquivando el tema, Gloria Camila ha hablado abiertamente de la guerra que existe entre Rocío Flores y Rocío Carrasco. Asegura que su sobrina «ha sufrido mucho», pero considera que ha sido valiente porque, según ella, ha intentado firmar la paz en numerosas ocasiones. El problema es que no ha obtenido una buena respuesta.

«La familia es muy importante y hay que mantenerse unidos porque al final es lo que nos va a quedar», ha empezado diciendo. Después, ha admitido que no entendió por qué su hermana Rociíto protagonizó un documental en Telecinco hablando de temas tan complicados. Cree que este proyecto hizo mucho daño a Rocío Flores y, aun así, la influencer está dispuesta a tener un enfrentamiento, por eso valora tanto su postura.

Gloria Camila en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

La hija de José Ortega Cano está cansada de guardar silencio y se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! para dar su opinión. «Yo sé que Rocío es una persona que ha intentado parecer fuerte, pero evidentemente es imposible en esa situación. Ella ha sufrido muchísimo por su madre. Ella misma lo dice. Es su madre y nunca dejará de serlo», comenta en un tono tajante.

Afortunadamente, Rocío Flores ha contado con el respaldo de su tía Gloria, quien valora profundamente los esfuerzos que ha hecho para salir adelante. «Lo ha pasado muy mal. Llora de dolor, de verdad. Es el claro ejemplo de que al final no hay que ser lo que te hicieron». Por desgracia, el conflicto familiar parece no tener solución, pues, siguiendo el testimonio de nuestra protagonista, Rociíto no quiere saber nada de su hija.

El dolor de Rocío Flores

Gloria Camila quiere que todo el mundo sepa lo mal que lo ha pasado Rocío Flores porque su drama puede explicar muchos de sus comportamientos. «Ha sufrido muchísimo por su madre. Se han visto y se le ha negado incluso como la existencia. Eso es doloroso. Ya está, Rocío lo ha sufrido. Me alegro de que se haya convertido en una persona más fuerte. Al final esto o te derrumba o te hace fuerte», ha explicado en el programa presentado por Santiago Acosta y Beatriz Archidona.

Rocío Flores dando su entrevista. (Foto: ‘¡De Viernes!’)

La situación que ha vivido Rocío no ha sido fácil, pero Gloria tampoco lo ha pasado bien. Tal y como ella misma ha contado, «he sufrido una falta de apoyo como dije de hermana mayor. Yo lo he necesitado muchísimo».

Gloria promete que nunca le dará la espalda a su sobrina. Debemos recordar que, en alguna ocasión, se ha especulado con la posibilidad de un distanciamiento entre ambas, pero la hija de Rocío Jurado promete que nunca romperá con su familia. «Yo jamás me iré de su lado. Yo lo he necesitado muchísimo, pero gracias a Dios, hemos sabido salir. Me he reforzado. He sabido un poco cómo hacerlo».

Una ruptura forzosa

Rocío Carrasco en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (Foto: Gtres)

Gloria Camila tiene claro que no va a separarse de Rocío Flores porque, por desgracia, cuando eran pequeñas tuvieron que romper su relación de manera forzosa. Según dice, de pequeña tenía contacto con sus sobrinos, pero de un momento a otro la situación dio un giro radial. «De repente me los quitaron. Cuando yo empecé a llamar y se me niega el contacto con ellos, evidentemente, yo no sé lo que está pasando y siendo una niña no puedo hacer gran cosa».

Asegura que fue Antonio David Flores, ex marido de Rociito, el que tomó cartas en el asunto para que las jóvenes volviesen a cruzar sus caminos.