Gloria Camila habla con naturalidad sobre Álvaro García: "Todo muy bien"

El pasado mes de octubre, Gloria Camila anunció a golpe de comunicado que ella y su ya ex pareja, David García, habían puesto punto y final a su historia de amor tras cinco años juntos. Una ruptura que hizo pública a través de un escrito.

Tras un tiempo sin dejar de verse junto mientras los rumores de una crisis entre ellos iba in crescendo, la hija de José Ortega Cano quiso frenar todo tipo de especulaciones para aclarar en qué punto sentimental se encontraba. «Mis queridos, después de haber compartido con vosotros determinados momentos personales de mi vida, me siento en la obligación y creo que debo comunicaros que, tras cinco años de mucho amor y momentos bonitos, David y yo hemos tomado caminos diferentes», comenzó diciendo. «Siempre estaré agradecida y me quedaré con el recuerdo bonito de la relación que hemos tenido. Gracias a todos por querernos y compartirlo con nosotros. Pido respeto y que no se busquen culpables porque no los hay», finalizó. Meses después, concretamente, en marzo, la influencer fue vista en compañía de un hombre en actitud cariñosa. Se trataba de Álvaro García, con quien la relacionan en los últimos tiempos.

Gloria Camila en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Precisamente sobre esto se ha pronunciado recientemente Gloria Camila. La joven ha sido vista por las calles de Madrid y, lejos de evitar responder a las cuestiones de los periodistas se ha sincerado.»Con Álvaro (García), ¿todo bien?», indicaba el reportero. «Todo bien, gracias», se limitaba a decir con una sonrisa mientas se metía en el interior del vehículo.

Estas declaraciones llegan después de que se conociera la existencia de Álvaro en su vida. Una información que sacó a la luz Diez Minutos. Días después, Gloria reapareció para asistir al estreno de la serie Punto Nemo, que se celebró en Madrid.

Una vez terminó de posar en el photocall habilitado atendió a la prensa, como es habitual. Por aquel entonces, la creadora de contenido también tuvo que enfrentarse a las preguntas de los medios de comunicación acerca de su vínculo con Álvaro García. «Ni confirmo ni desmiento. Yo sé que estoy soltera y Álvaro creo que también, o sea que…», indicó con cierta timidez sin entrar en más detalles al respecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Glo ♡ (@gloriacamilaortega)

Por otro lado, el pasado 15 de abril, TardeAR emitió unas imágenes protagonizadas por Gloria Camilia junto a un acompañante, el actor Juanito Coca. Juntos pasaron parte de una mañana, desayunaron y también almorzaron juntos. Una estampa en la que demostraron la gran complicidad que tienen.