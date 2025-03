Hasta el momento, Gloria Camila no ha querido comentar nada sobre el tema. De hecho, al ser cuestionada directamente por las cámaras de Gtres, la ex concursante de Supervivientes ha respondido con evasivas: «Ya lo estáis diciendo vosotros todo. Me habéis puesto de súper enamorada (…) sabéis más vosotros que yo. No te voy a decir nada, lo siento», ha dicho. Unas palabras con las que Gloria Camila deja claro que no tiene intención de entrar en detalles sobre el asunto en cuestión.