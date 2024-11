El príncipe Harry vuelve a ser protagonista de la actualidad, esta vez, por unas divertidas imágenes en un estudio de tatuajes en Nueva York. El duque de Sussex estuvo en la ciudad en el mes de septiembre y asistió a una serie de citas paralelas a la Asamblea General de Naciones Unidas. Un viaje en el que coincidió con la reina Matilde de Bélgica y varios miembros de la familia real de Lesoto, y en el que no contó con la compañía de su esposa, Megahn Markle.

Durante este viaje el hijo menor del rey Carlos III aprovechó para visitar un estudio de tatuajes y ahora por fin se ha podido saber si Harry quiso realizarse uno. En una publicación promocional de cara a los próximos Juegos Invictus de Vancouver se puede ver al duque de Sussex reunido con una importante figura de la música country, Jelly Roll, en un centro dedicado a los tatuajes.

El príncipe Harry en Nueva York. (Foto: Gtres).

Sentado en una silla, el príncipe Harry pregunta a un hombre si es ahí donde se hacen los tatuajes, mientras ambos esperan la entrada del músico. Cuando Jerry Roll llega al estudio. El artista se muestra muy contento de poder conocer al hijo menor del rey Carlos III, al que le dice que no se lo podía creer cuando le dijeron que quería que le hiciera un tatuaje y que había pedido que fuera él quien se lo hiciera. Unas palabras que desconciertan un poco al duque de Sussex, que no parece muy dispuesto a que el músico le haga un tatuaje.

Jerry Roll aprovecha para sentarse al lado del hermano del príncipe de Gales, que le dice que no ha ido ahí para que le hagan un tatuaje y que parece un tanto aturdido por la situación. «¿Por qué llevas guantes?», le pregunta al artista, que responde con rotundidad que para hacerle un tatuaje sobre los Juegos Invictus.

«Bueno, no. He venido para preguntarte si quieres participar en los juegos», le dice Harry al músico. «No me voy a hacer un tatuaje, no puedo», recalca Harry. Jerry Roll contesta que sí, que estará en los Juegos Invictus, pero insiste en hacerle su primer tatuaje. «Vale, me haces mi primer tatuaje y participas en los juegos», le comenta el duque de Sussex. Un acuerdo con el que Jerry se muestra satisfecho. «Vale, venga, vamos a ello», sentencia resignado el príncipe.

En ese momento ambos se ponen a discutir sobre cuál sería la mejor zona. El músico dice que el cuello es el sitio adecuado, pero Harry prefiere la espalda o incluso más abajo. Jerry asegura que no, que hay que hacerlo donde se vea bien, para que todo el mundo sepa que lo tiene. La siguiente preocupación del duque de Sussex es la experiencia de Roll haciendo tatuajes. El cantante dice que bueno, que casi lo ha hecho otras veces. El príncipe finalmente acaba con el logo de los Juegos Invictus tatuado en el cuello, además de una firma de Jerry Roll. Eso sí, a diferencia de los tatuajes de verdad, éste no le va a durar para siempre.