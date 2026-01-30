El 2026 ha empezado de la mejor manera para Gloria Camila. La joven se habría dado una segunda oportunidad en su relación con Álvaro García, su ex, tras varios meses separados. Aunque la colaboradora televisiva ha tratado de llevar con la máxima discreción esta reconciliación, los medios la han pillado in fraganti en su regreso de Venecia tras un viaje de lo más romántico, del que se conocen algunos detalles.

Gloria Camila desvela su verdadera situación con su ex

Tras volver de Supervivientes: All Stars, Gloria Camila tuvo un momento de inflexión. La hija de Ortega Cano y de Rocío Jurado pensó que, debido a sus complicadas circunstancias personales -que sucedieron tras la muerte de Michu-, no estaba preparada para mantener una relación sentimental: «Mi vida había dado un vuelco tremendo y ni mentalmente ni emocionalmente estaba preparada para seguir manteniendo esa relación. Él es un tío maravilloso, increíble y me ha dado lo mejor de él. Nos hemos aportado mutuamente, nos guardamos mucho cariño y respeto, pero ya está».

Gloria Camila Ortega en SIMOF. (Foto: Gtres)

Sin embargo, y pese a que se le ha relacionado con otros chicos -como con Manuel, el hijo de Raquel Bollo-, parece que Gloria se ha pensado mejor su relación con Álvaro y la pareja estaría dispuesta a darse una segunda oportunidad. ¿La prueba? Ambos fueron captados por las cámaras en el aeropuerto tras un viaje a Venecia. Una escapada de la que la joven se pronunció en El tiempo justo, el programa de Telecinco en el que colabora: «Ha surgido así, nos apetecía. Fue una decisión que se tomó y ya está -en referencia a su ruptura-. Me debía a una situación que se había puesto por delante y tenía que responsabilizarme de ciertas cosas que, en ese momento, eran mi prioridad. Así lo pensé y ya está».

Aunque no ha hablado con total certeza de una segunda oportunidad, la tertuliana ha apuntado que ha llegado muy feliz de su viaje juntos. «He vuelto muy contenta a España. No me gusta entrar en detalles de mi vida privada. Soy reservada con mis relaciones, que además no solo me pertenecen a mí. Hemos estado viéndonos, pero no hemos vuelto. Hacemos lo que nos apetece en cada momento», dijo. Además, puntualizó que pese a que Álvaro la acompañó a su puesto de trabajo, no se despidieron como una pareja al uso: «Es lo que habéis visto. Me bajé del coche y entré a trabajar sin beso».

Gloria Camila y Álvaro García. (Foto: Gtres)

Días después de esta pillada, Gloria Camila no ha dudado en bajar a su tierra, Andalucía, con motivo de los desfiles de SIMOF. En la pasarela de la capital hispalense, la hija de Ortega Cano ha explicado en qué punto se encuentra su reconciliación con García: «Bueno, lo que dije, que me había ido a Venecia, me apetecía y bueno, estuve bien, estuve a gusto, todo bien. Estamos viendo a ver qué tal, estamos hablando de momento, viendo a ver que tal…».