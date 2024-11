Manuel Cortés irrumpe en ‘Fiesta’ y manda un mensaje importante a su prima Isa Pantoja

Manuel Cortés, hijo del fallecido Chiquetete y de la diseñadora Raquel Bollo, ha irrumpido en el programa Fiesta después de la entrevista que ha dado su madre en ¡De Viernes! El cantante está promocionando su nueva canción y ha aprovechado el altavoz que le ha dado Emma García para hablar de su proyecto. No obstante, la presentadora se ha acercado a él para sacarle información sobre sus polémicas familiares.

Cuando Emma le ha preguntado qué le ha parecido la última intervención televisiva de Raquel Bollo, el artista ha contestado: «Secreto de sumario». En estos momentos prefiere centrarse en su trayectoria musical y no entrar en ningún tipo de conflicto. Sin embargo, todo el mundo sabe los problemas que tiene con Asraf Beno, de ahí que el público estuviera atento a sus declaraciones.

Manuel Cortés en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Manuel ha terminado mandándo un importante mensaje a Isa Pantoja. Le ha felicitado por su embarazo, a pesar de que no ha tenido el detalle de hacer este gesto en la intimidad. «No, no la he felicitado, pero la felicito ahora», ha declarado mirando a cámara. Y después ha añadido: «Me alegro mucho de que vayan a ser padres. Sé que andaban tiempo buscándolo».

Las palabras del hijo de Chiquetete son clave, pues podrían marcar el inicio de una nueva etapa con Chabelita y Asraf. Pero, ¿qué pasó entre ellos y por qué hay tanta tensión en el ambiente?

La guerra empezó en ‘Supervivientes’

A pesar de que Manuel Cortés se ha esforzado por no llamar la atención de la crónica social, en más de una ocasión ha participado activamente en la industria del corazón, como por ejemplo cuando participó en Supervivientes. En este concurso coincidió con Asraf Beno. No es ningún secreto que el modelo es íntimo enemigo de Kiko Rivera, quien a su vez disfruta de un vínculo muy estrecho con el cantante. Esto explica por qué la tensión no tardó en conquistar Honduras.

Isa Pantoja y Asraf Beno en el día de su boda. (Foto: Instagram)

Isa no se tomó bien que Manuel Cortés se enfrentase a Asraf. Gran parte del público se posicionó junto al influencer y este detalle hizo que todo saltara por los aires. Fue el principio de una guerra que todavía no ha terminado, por eso es fundamental el mensaje que Cortés le ha enviado a Chabelita.

«Yo hace tiempo con su pareja tuve roces porque tenia un sentir diferente a mi. Pero una cosa no quita la otra. Espero que venga bien y que lo disfruten muchísimo, como yo disfruto de la mía que es lo mejor del mundo», le ha explicado Manuel a Emma García cuando la comunicadora se ha interesado por conocer sus sentimientos hacia la futura mamá.

Asraf, el gran defensor de Isa Pantoja

Asraf Beno en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Isa Pantoja se encargó de dar la cara por Asraf Beno mientras este participaba en Supervivientes y esto le costó su relación con Manuel Cortés. El modelo es muy agradecido, no lo olvida y ahora es él quien se está encargando de dar la cara por su mujer. Hace poco ha coincidido con Raquel Bollo en ¡De Viernes! y le ha dejado las cosas claras.

«No sé por qué esta inquina. No lo entiendo, de verdad. En vez de estar contenta, felicidades hija, que lo ha dicho, pero no con una alegría estupenda», le ha recriminado Beno a la ex colaboradora de Sálvame. ¿Bajará el tono tras la iniciativa que ha tenido Manuel Cortés?