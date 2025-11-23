Raquel Bollo sentencia a Isa Pantoja: "Muchos me habéis maltratado durante años"

Raquel Bollo ha sido, durante años, una figura clave en el clan Pantoja. Una posición que la ha llevado a vivir numerosos episodios que han protagonizado muchos de los miembros de la familia. Pese a esto, uno de los momentos que no ha presenciado, pero sobre el que sí ha hablado, ha sido el capítulo de la manguera en el que Kiko Rivera regó a su hermana menor para castigarla en una tarde fría y lluviosa del mes de diciembre en Cantora. Una vivencia traumática sobre la que Isa Pi siempre ha mantenido la misma versión. Una versión que, recientemente, ha sido en parte reconocida por DJ, removiendo sobremanera los sentimientos de la protagonista.

Sobre todo esto se ha pronunciado Raquel Bollo en los últimos tiempos sin haber sido testigo, siendo presa de las informaciones que diferentes personas le trasladaron y que, tal y como asegura Isa, tampoco habían visto nada. Unas reflexiones y testimonios que dolieron mucho a la afectada. Como no podía ser de otra manera, la presencia de la diseñadora en el plató de Fiesta hizo que el tema se abordara por los colaboradores. Un debate sobre el que se pronunció tajante: «Es un tema muy delicado, pero lo voy a tocar hoy y nunca más», ha comenzado diciendo. «Condeno absolutamente cualquier tipo de maltrato, sea hombre o mujer», ha aseverado.

Raquel Bollo en una entrevista. (Foto: Telecinco)

De la misma forma, ha matizado sus palabras sosteniendo que ella siempre ha hablado en base a informaciones que ya se habían dado y que «lo único que negó fue que se le practicara un ritual para devolverle la virginidad». «Dije que fue una acción reacción tras un forcejeo, pero no dije que estuviera bien que se le echara agua a una niña», ha aclarado. «Nunca he defendido el maltrato y sí, fui una mujer maltratada. Muchos me habéis maltratado durante años», ha sentenciado molesta, dejando clara su posición ante el testimonio de Isa y con claro resentimiento respecto a su vida pasada, en la que sufrió abusos físicos por parte de su ex pareja.

Isa Pantoja en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

El episodio de la manguera

Todo se desencadenó después de que Isabel Pantoja fuera consciente de que su hija tenía un móvil en secreto a través del cual se mensajeaba con chicos que estaba conociendo. Algo que generó una impactante situación. La tonadillera, en un arrebato de rabia, llamó a Kiko desesperada para que la ayudara con la menor. «Estaban mi madre y mi hermano. Entonces él coge y me dice ‘quítate la ropa’», ha relatado la creadora de contenido en ¡De viernes!. Mientras ella estaba en ropa interior, su hermano cogió la manguera y ahí se desencadenó la escalofriante escena. «Mi madre medio llorando le dice: —¿Qué vas a hacer, Kiko? Yo no puedo ver esto’», ha recordado entre lágrimas.

Isabel Pantoja con sus hijos, Kiko e Isa, en el programa ‘Supervivientes’. (Foto: Gtres)

Una cuestión de la artista a la que Kiko respondió tajante: «Si no puedes verlo, vete». La mujer de Asraf Beno continuó su relato profundamente afectada, apuntando que en ese momento, su madre se da la vuelta, se echa las manos a la cabeza y se va dentro de la casa con el fin de no presenciar la traumática experiencia. Ante semejante aberración, la joven no puede evitar gritar: «Dijiste que siempre me cuidarías», con tono de reproche. Inmediatamente después, Kiko comenzó a regarla a la vez que le preguntaba por el dispositivo móvil. Tal es el shock que ha indicado que incluso dejó de escucharle: «No sentía el agua, ni frío, ni nada. Me quería morir directamente. Me arrodillé y le pedí que no me hiciera nada, por favor», confesó plenamente derrumbada. Un testimonio durísimo que estremeció a los colaboradores del formato y a todos los telespectadores.