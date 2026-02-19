La Reina Sofía ha regresado a la actividad oficial tras la pérdida de su hermana, la princesa Irene de Grecia, con una visita muy esperada a Las Palmas de Gran Canaria. La madre de Felipe VI fue recibida con entusiasmo por autoridades locales, representantes institucionales, miembros de la comunidad científica y organizaciones medioambientales para recibir el Premio Gorila 2024 en el acuario Poema del Mar, uno de los más destacados en investigación, divulgación y conservación de los ecosistemas marinos. Este reconocimiento internacional, impulsado por Loro Parque y Loro Parque Fundación, premia su compromiso ejemplar con la conservación de la biodiversidad, la protección de especies amenazadas y el impulso de proyectos de sostenibilidad que ha liderado a lo largo de décadas. Durante la ceremonia, Su Majestad se mostró cercana y atenta, intercambiando palabras con científicos, autoridades y miembros de ONG, demostrando su implicación constante en causas que han vinculado su imagen a la protección del planeta desde hace años.

El galardón, creado por Wolfgang Kiessling, presidente del Grupo Loro Parque, distingue a personas e instituciones con trayectorias sobresalientes en la defensa del medio ambiente y la promoción de modelos de desarrollo sostenible. Con esta entrega, se reconoce una vida dedicada a la sensibilización social y al impulso de iniciativas de conservación, consolidando a la Reina Sofía como una figura de referencia internacional en la protección del medio ambiente. La ceremonia se realizó en un formato íntimo, y el acuario cerró sus instalaciones antes de lo habitual para adaptarse al evento, mostrando la relevancia del acto y el impacto que la presencia de la Reina tiene en la comunidad científica y ambiental.

La agenda de la Reina continúa mañana con la investidura como Doctora Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, un acto que reconoce su trayectoria institucional, social y humanitaria, así como su apoyo sostenido a la educación, la ciencia y la cultura en Canarias y España. Este doble compromiso institucional y académico pone a la capital grancanaria en el foco de la actualidad medioambiental y cultural, mostrando a la Reina Sofía en un papel activo y comprometido tras semanas centrada en lo familiar y en el duelo por la pérdida de su hermana. La ceremonia universitaria será retransmitida en streaming, permitiendo al público observar una faceta distinta de la reina emérita, más cercana al ámbito académico y científico.

En cuanto a su estilo, Su Majestad ha elegido un elegante total look negro, compuesto por una blusa y un pantalón de pinzas clásicos, complementado con un llamativo abrigo tipo vestido de corte midi, decorado con incrustaciones de lentejuelas cuadrangulares de la firma Escada. El conjunto se completa con un bolso vintage de Carolina Herrera, un collar doble de perlas y uno de sus broches favoritos, el de la abeja, demostrando que no comparte la entomofobia, o miedo a los insectos, que muchas personas sienten.

Esta visita a Canarias simboliza la recuperación gradual de su agenda oficial tras el fallecimiento de su hermana, y refuerza la imagen de la Reina Sofía como una figura que combina la solemnidad institucional con la sensibilidad personal. A lo largo de su vida, ha sabido equilibrar la dignidad del cargo con la implicación social, la promoción de la cultura y la protección del medio ambiente. Su reaparición en eventos de alto perfil confirma que sigue siendo un referente internacional en la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad, consolidando su legado y proyectando un mensaje de compromiso y responsabilidad hacia las futuras generaciones.