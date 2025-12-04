En ausencia del Rey Juan Carlos, su biógrafa Laurence Debray ha participado en Madrid en la presentación de las memorias en las que han estado trabajando juntos durante los últimos años. El libro, que se publicó el pasado mes en Francia, ya ha llegado a las librerías española, apenas dos semanas después de que se conmemorase el 50 aniversario de la restauración de la monarquía.

La capital española ha sido el escenario de una presentación a la que no han querido faltar numerosos rostros conocidos del panorama nacional, así como miembros de la familia del Rey. Entre ellos, la infanta Elena, que ha posado muy sonriente con la autora, pero también las sobrinas de don Juan Carlos, María Zurita y Simoneta Gómez-Acebo.

María Zurita con Susanna Griso. (Foto: Gtres)

Las palabras de María Zurita

La hija de los duques de Soria ha acudido a la presentación junto a su amiga, la periodista Susanna Griso, quien ha cerrado una entrevista con Laurence Debray. María ha dicho que todavía no se ha leído el libro porque le acaba de llegar, pero que está segura de que es una historia fascinante. María ha comentado que le parece estupendo que el padre de Felipe VI se haya animado a contar su historia y su verdad y sobre la polémica que ha generado y las críticas que ha recibido ha dicho que nunca es un buen momento. Además, ha recalcado que la ausencia del protagonista se debe a que se encuentra en Abu Dhabi en estos momentos.

La prima de Felipe VI también se ha pronunciado sobre el controvertido mensaje que hace unos días difundió don Juan Carlos, dirigido especialmente a las generaciones más jóvenes, las que no vivieron el proceso de la Transición. «Pues me parece un mensaje a los jóvenes para que lean el libro, que hay que leerlo. Cuenta la historia de nuestro país desde su perspectiva, que es la de unos de los mayores protagonistas, entonces hay que leerlo», ha sentenciado Zurita, que también ha asegurado que no considera que se hayan quitado 150 páginas sobre la Reina Letizia, tal como se ha dicho en los últimos días.

María Zurita con el Rey Juan Carlos. (Foto: Gtres)

La relación de María Zurita y el Rey Juan Carlos

El Rey Juan Carlos siempre ha tenido una relación estrecha con sus hermanas y, por ende, con sus sobrinos. Especialmente con María Zurita, quien en los últimos tiempos ha aprovechado sus visitas a Galicia para trasladarse a Sangenjo y acompañarle. A veces también con su hijo Carlitos que, por cierto, es ahijado de don Juan Carlos.

De hecho, fue él una de las primeras personas a las que informó de su decisión de ser madre soltera junto con la Reina Sofía. Ambos la apoyaron plenamente en este importante camino.

María Zurita con el Rey Juan Carlos. (Foto: Gtres)

Han sido varias las veces que María Zurita ha hablado del vínculo que tiene con el Rey Juan Carlos. Por ejemplo, durante su paso por MasterChef Celebrity comentó que era una de las personas a las que más quiere y dijo que siempre está dispuesto a ayudar a sus familiares en una situación complicada. «Es una persona mágica, generosa y cariñosa», comentó.

Esta estrecha relación con el Rey Juan Carlos que lleva implícita una lealtad inquebrantable no está reñida con el apoyo a los Reyes y la buena sintonía con don Felipe y doña Letizia, así como con otros miembros de la familia. María siempre ha mostrado su apoyo al trabajo que realiza el jefe del Estado y su esposa.