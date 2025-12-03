La infanta Elena toma partido: se pone del lado de las polémicas memorias de Juan Carlos I

La tarde del miércoles 3 de diciembre, la infanta Elena se convirtió en la representante visible de su padre, el Rey emérito Juan Carlos I, en un gesto cargado de simbolismo dentro de la Familia Real. La duquesa de Lugo visitó la galería Monte Esquinza 36, en Madrid, para estar junto a Laurence Debray, la escritora francesa responsable de sus memorias, Reconciliación, que se puso a la venta oficialmente este mismo día en España. Elena acudió acompañada de sus primas Simoneta Gómez Acebo y María Zurita, en lo que muchos interpretan como un respaldo público al monarca y una clara escenificación de los bandos que atraviesan actualmente la Casa Real.

Durante la visita, la infanta no dudó en expresar su apoyo a las memorias de su padre: «Me he leído el libro y me parece muy bien», afirmó, en un gesto de lealtad que fue secundado por sus acompañantes. María Zurita comentó: «Me parece fenomenal que haya escrito sus memorias, siempre habrá críticas», mientras que Simoneta Gómez Acebo coincidió, asegurando que le parecía igualmente bien. Este respaldo público se produce en un momento delicado, en el que las declaraciones del Rey emérito y las críticas mediáticas han generado debate sobre la figura de Juan Carlos I y sus relaciones dentro de la familia, especialmente con la Reina Letizia.

La infanta Elena en la presentación de las memorias de Juan Carlos I. (Foto: Gtres)

El escenario elegido no fue casual. La galería Monte Esquinza 36 es un espacio de arte contemporáneo con vínculos estrechos con Laurence Debray, quien actuó como anfitriona y maestra de ceremonias, recibiendo a los invitados y explicando su papel como receptora de los recuerdos del monarca. «Estoy muy feliz, sobre todo con la repercusión que ha tenido el libro en Francia. Y espero que aquí, en España, sea lo mismo», declaró Debray, consciente del revuelo generado por las memorias, pero segura de su responsabilidad al preservar la historia de Juan Carlos I.

La obra, escrita desde el exilio en Abu Dabi, repasa la vida del emérito desde su nacimiento en Roma hasta su retirada voluntaria del país. Además de relatar episodios históricos, Juan Carlos I reflexiona sobre errores pasados, su relación con la reina Sofía, sus hijas y nietos, y critica aspectos del Gobierno actual, al que acusa de ejercer «presiones políticas» y convertir investigaciones judiciales en un «juicio moral». La visita de la infanta Elena a Madrid funciona así como un acto de defensa y visibilidad de su padre, en un contexto mediático que sigue polarizando opiniones sobre la monarquía y su pasado reciente.

Laurence Debray y la infanta Elena en la presentación de las memorias de Juan Carlos I. (Foto: Gtres)

Aunque el rey emérito no pudo acudir personalmente, su presencia se hizo sentir a través del respaldo de Elena y de la cuidadosa organización de la velada, en la que se reunieron los juancarlistas más cercanos. Este encuentro refuerza la percepción de dos bandos dentro de la Casa Real, con Elena y sus allegadas en un lado, visibilizando apoyo y unidad familiar hacia su padre, mientras que otros miembros permanecen más al margen o críticos frente a la publicación de las memorias.