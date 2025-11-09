El cambio de actitud de Juan Carlos I tras recibir la visita de su sobrina, María Zurita

Juan Carlos I aterrizó en Galicia el pasado miércoles 5 de noviembre, justo cuando todo el mundo está hablando de Reconciliación, el libro de memorias con el que pretende dar respuesta a los escándalos que han perjudicado su imagen pública. En OKDIARIO fuimos los primeros en destapar la relación que el Rey emérito mantuvo con Bárbara Rey, algo que ha despertado muchísima curiosidad. Sin embargo, el protagonista de esta noticia no quiere hablar de ciertos temas y esto ha hecho que su actitud sea algo distante.

Sangenjo se ha convertido en un refugio perfecto para Juan Carlos I y siempre que tiene ocasión viaja hasta allí para pasar unos días en casa de su amigo Pedro Campos. La prensa local sostiene que, esta vez, el abuelo de la princesa Leonor ha sido bastante prudente. Ha salido poco de la mencionada residencia y ha preferido no contestar a las preguntas de los periodistas. No obstante, su comportamiento ha cambiado desde que ha recibido la visita de su sobrina, María Zurita.

Juan Carlos I en una entrega de premios. (Foto: Gtres)

Tal y como recogimos en LOOK, don Juan Carlos ha pasado un rato muy agradable con sus sobrinos, los hijos de la infanta Margarita. Tanto María como Alfonso Zurita disfrutan de una relación bastante estrecha con él, así que es posible que su presencia le haya cambiado el ánimo porque en su última aparición ha estado más cercano.

Juan Carlos I entrega los premios de las regatas

Juan Carlos I es un apasionado de las regatas, afición que han heredado varios miembros de su familia, como por ejemplo, su hijo Felipe o su hija Elena. Este 2025, como ya es tradición, ha entregado los premios Desafío Barceló y es ahí donde hemos podido apreciar su cambio. Si hasta ahora estaba manteniendo las distancias, desde que ha recibido la visita de María y Alfonso Zurita parece más relajado. De esta forma, se ha dejado ver en una actitud relajada: hablando con sus compañeros, riendo e incluso aplaudiendo.

Juan Carlos I en una entrega de premios. (Foto: Gtres)

Después de revisar el material al que hemos tenido acceso, firmado por la agencia Gtres, podemos decir que el padre del Rey Felipe ha permanecido sentado gran parte del acto. Ha saludado y felicitado personalmente a todos los premiados, muchos de ellos amigos suyos, pero lo ha hecho desde un taburete alto. Acompañado por su bastón y por su inseparable Pedro Campos, ha confirmado, con su comportamiento, que Sangenjo sigue siendo su lugar de confianza.

El plan de Juan Carlos I con su sobrina

María Zurita en el Club Náutico de Sangenjo. (Foto: Gtres)

Galicia es un sitio seguro para Juan Carlos I, a pesar de que en esta visita ha estado bastante tiempo en casa de Pedro Campos, tal y como hemos mencionado con anterioridad. Sin embargo, el encuentro con María Zurita parece haberle animado bastante, de hecho, la pasada noche estuvieron juntos en el Club Náutico de Sangenjo. Allí disfrutaron de una agradable cena a la que también se unieron otros amigos cercanos.

De momento, las infantas Elena y Cristina no han podido desplazare hasta el norte de España. Es habitual que aprovechen las estancias de su padre de Galicia para pasar unos días a su lado, pero esta vez no han podido cuadrar sus agendas. Y, si lo han hecho, no hay ninguna prueba gráfica.