Las fotos del cariñoso encuentro de Juan Carlos I con María Zurita tras la publicación de su libro

En Francia ya han publicado Reconciliación, el libro de memorias de don Juan Carlos I. Como no podía ser de otra forma, en España estamos muy atentos a las confesiones del Rey emérito, sobre todo desde que en OKDIARIO sacamos a la luz unas grabaciones que demostraban cómo había sido su relación con Bárbara Rey. Con el paso del tiempo, hemos visto que, a pesar de todo, el padre del Rey Felipe sigue contando con el apoyo del núcleo duro de su familia y las fotos que recogemos en esta noticia así lo demuestran.

Juan Carlos I lleva desde el miércoles 4 de noviembre en Galicia, tierra a la que viaja con frecuencia desde que fijó su residencia en Abu Dabi. Siempre que puede hace las maletas y pasa unos días en casa de su amigo Pedro Campos, quien vive muy cerca del Club Náutico de Sangenjo. Según informa la prensa local, en esta ocasión no podrá competir en el Desafío Barceló, última prueba de la Liga Nacional, pero aun así se ha dejado ver por el puerto deportivo. Lo mejor es que en esta escapada ha contado con la compañía de su sobrina María Zurita, la hija de la infanta Margarita.

Juan Carlos I con su sobrina María Zurita. (Foto: Gtres)

Las fotos, firmadas por la agencia Gtres, evidencian que María no ha viajado sola hasta Galicia, sino que lo ha hecho con su hermano Alfonso y con su hijo. De esta forma, la familia se ha reunido en mitad de un momento complicado a nivel mediático. Como decimos, la biografía de Juan Carlos I ha generado bastante revuelo y ha situado a los Reyes de España en el centro de la noticia. Por ejemplo, ha confirmado su tensa relación con doña Letizia y ahora todo el mundo quiere saber qué opina Su Majestad al respecto.

María Zurita protege a su familia

María Zurita se ha convertido en uno de los rostros más emblemáticos de la crónica social, de hecho, no hay evento que se precie que no cuente con su presencia. Se ha ganado el respeto del público, pero lo importante es que cuenta con el respaldo de los medios porque trata muy bien a los reporteros. Prueba de ello es que, hace unos días, habló con la agencia Gtres para reconocer sin ningún pudor que iba a leer las memorias de su tío.

Juan Carlos I con su sobrina María Zurita. (Foto: Gtres)

La hija de la infanta Margarita es consciente de que sus palabras son estudiadas al detalle, pues forma parte del entorno íntimo de don Juan Carlos. Sin embargo, no pone trabas y da naturalidad a todas las preguntas que le hacen los reporteros. Esta libertad es la base de su éxito y por eso recibe comentarios tan positivos. Ha conseguido proteger a su familia desde la normalidad, de ahí que su encuentro con el Rey emérito tenga tanto significado.

Un encuentro muy esperado

Juan Carlos I con su sobrina María Zurita. (Foto: Gtres)

Los periódicos de Galicia sostienen que esta visita de Juan Carlos I está siendo bastante discreta. Aseguran que se está centrando en disfrutar de la compañía de su amigo Pedro Campos y que apenas sale de la casa del empresario. Por suerte, ha podido tomar el aire tras recibir la visita de sus sobrinos. Se habla mucho de María, pero el Emérito también le tiene mucho aprecio a Alfonso.

Es interesante estudiar y analizar quién está cerca de Juan Carlos I justo ahora que acaba de lanzar su libro de memorias. El Rey Felipe prefiere no hacer ningún comentario al respecto, pero fuentes cercanas aseguran que no se ha tomado bien este atrevimiento, pues sólo ha generado ruido y especulaciones. De esta forma, habrá que esperar un tiempo para ver si Su Majestad reacciona, aunque sea mínimamente, a todo lo que está pasando con su padre.