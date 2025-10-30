María Zurita defiende al Rey Juan Carlos por sus memorias: "Todo el mundo tiene derecho a dar su versión"

El 5 de noviembre es una fecha marcada en rojo en el calendario de muchos españoles, pues es el día que ha elegido Juan Carlos I para publicar sus memorias. Su libro, titulado Reconciliación, primero verá la luz en Francia y a nuestro país llegará a principios de diciembre. La decisión ya está tomada, pero ¿qué opina su familia? Como era de esperar ni el Rey Felipe ni la Reina Letizia han hecho declaraciones al respecto, aunque su sobrina María no ha tenido ningún problema a la hora de pronunciarse sobre este tema.

María Zurita, sobrina de don Juan Carlos e hija de la infanta Margarita, ha asistido a Amigas de verdad, una obra de teatro protagonizada por Melani Olivares. La representación ha tenido lugar en los teatros Luchana de Madrid y hasta allí se ha desplazado un equipo de la agencia Gtres para hacerle una entrevista. La prima del Rey Felipe ha admitido abiertamente que tiene interés en leer Reconciliación y considera que su tío no ha hecho nada malo al dar un paso adelante.

El Rey Juan Carlos en una entrega de premios. (Foto: Gtres)

«Yo creo que todo el mundo tiene derecho a dar su versión de su propia vida», ha declarado con seguridad. Don Juan Carlos ha explicado que su intención únicamente es contar la verdad, pues no quiere que sus nietos tengan una imagen equivocada de él. La cuestión es que Reconciliación se ha convertido en un arma de doble filo, pues continente información de doña Letizia, de la Reina Sofía, de Felipe VI y de otros rostros emblemáticos.

Los sentimientos de María Zurita

María Zurita disfruta de una relación estupenda con su tío, así que no es de extrañar que haya salido en su defensa. En LOOK hemos contado en diversas ocasiones que es una de las personas que, cuando pude, se traslada a Galicia para visitar a don Juan Carlos, cuando este hace un viaje al norte de España para disfrutar de las regatas, su deporte preferido.

María Zurita en la obra ‘Amigas de verdad’. (Foto: Gtres)

Los sentimientos de María Zurita son sinceros y es imposible pillarla en un renuncio. Adora a sus primas, las infantas Elena y Cristina, y antes de entrar a la obra de teatro de Melani Olivares ha explicado que ambas forman parte de su grupo de amigos. Es decir, disfrutan de una conexión que va más allá de los vínculos familiares que las unen.

Juan Carlos I, dispuesto a todo

Don Juan Carlos está dispuesto a contar su historia. Hay verdades que terminan haciendo daño, pero eso será un problema del futuro. De momento, el abuelo de la princesa Leonor ha puesto encima de la mesa su versión de los hechos y ha explicado, entre otras cosas, que se marchó a vivir fuera de nuestro país para dejarle el camino libre a su hijo. Sin embargo, siente que ciertas personas no han sido igual de generosas con él.

El rey Juan Carlos y Felipe VI. (Foto: Gtres)

«No puedo evitar la emoción al pensar en determinados miembros de mi familia a quienes ya no importo y, sobre todo, en España, a la que tanto añoro», escribe en Reconciliación.

El protagonista de nuestra noticia ha recordado el importante papel que ha jugado en la historia de España y, al echar la vista atrás, se ha dado cuenta de algo: «Di la libertad a los españoles instaurando la democracia pero nunca he podido beneficiarme yo mismo de esta libertad. Ahora que mi hijo me ha dado la espalda por deber, que quienes se dicen mis amigos me han dado la espalda, me doy cuenta de que nunca he sido libre». Son unas declaraciones muy jugosas que, cuando las tengamos al completo, darán la vuelta al país.