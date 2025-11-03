Juan Urdangarin -de 26 años- tiene novia. El mayor de los hijos de Cristina e Iñaki Urdangarin ha encontrado el amor en Sophia Khan, una joven canadiense a la que conoció en el trabajo y que también, al igual que el sobrino de Felipe VI, vive en Londres.

Desde hace varios años que el primogénito de doña Cristina reside en Inglaterra, donde ha encontrado su refugio y sus oportunidades laborales -además del amor-. Hasta la fecha se desconocía que Juan tuviese una novia y ahora ha sido captado besándose apasionadamente con su novia, de origen canadiense, por el barrio de Chelsea, donde cenaron en un restaurante indio.

Así es Sophia Khan, la novia de Juan Urdangarin

Así es Sophia Khan, la joven con la que sale Juan Urdangarin. (Foto: Redes Sociales)

Desde hace un año aproximadamente que el mayor de los Urdangarin mantiene una relación sentimental con Khan, que reside en Londres desde que empezará sus estudios universitarios en ST Andrews, la misma universidad en la que se conocieron los príncipes de Gales, tal y como ha adelantado en primicia ¡Hola!

Si por algo se caracteriza Juan es por su discreción frente a los medios y, de hecho, es relevante que esta relación haya salido a la luz, ya que siempre ha blindado mucho su vida privada. Sin embargo, sus primeras imágenes juntos no dejan lugar a duda de que lo suyo es mucho más que una amistad.

Según consta en su expediente académico, Sophia está muy comprometida con su futuro laboral. De hecho, tras estudiar la carrera, ha hecho un máster de gestión y desarrollo sostenible que le ha permitido trabajar en el sector de la hostelería en empresas de la talla de Joy, en Toronto, o en E1 Series -donde trabaja actualmente desde noviembre del 2024-.

Los primeros días de Sophia en la empresa en la que conoció a Juan Urdangarin. (Foto: Redes Sociales)

Ha sido precisamente en esta empresa -fundada por Alejandro Agag, yerno del ex presidente José María Aznar- donde se juntaron los caminos de Juan y su actual novia, de la que se desconoce si ya ha conocido a su familia política.

El hijo de doña Cristina comenzó como ayudante de producción hace años en esta empresa. En Fórmula E ha podido asumir distintas responsabilidades que le han permitido conocer más de cerca el mundo de los negocios. Sin embargo, lo que nunca hubiera imaginado el joven es que sería en estas instalaciones donde conocería a su actual novia.

La situación sentimental de sus hermanos

Esta noticia llega solo meses después de que saliera a la luz la ruptura de su hermana, Irene Urdangarin con Juan Urquijo, el cuñado de José Luis Martínez-Almeida. Durante los dos años que duró su historia de amor, la sobrina del Rey de España y el hermano de Teresa Urquijo han tratado de pasar desapercibido y es por ello que tampoco ha salido a la luz demasiados detalles de su separación.

La infanta Cristina junto a sus hijos, Miguel y Pablo Urdangarin. (Foto: Gtres)

Por su parte, su hermano Pablo -que tiene un nombre importante dentro del balonmano español- mantiene una relación desde hace dos años con Johanna Zott, con la que pasea públicamente su amor y a la que se le ha visto como una más con la familia de su novio. Al igual que Miguel, el penúltimo de los hermanos, que mantiene una sólida relación con Olympia Beracasa, a la que conoció durante sus años de estudio en Ginebra.