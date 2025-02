Así son los encuentros privados que Juan Carlos I tiene con Juan Urdangarin en Londres

Juan Carlos I se marchó a Abu Dabi en 2020, pero son muchos los periodistas que sostienen que realiza viajes a Europa con cierta frecuencia. Uno de sus destinos preferidos es Londres, donde precisamente se encuentra Juan Urdangarin, hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. El joven lleva una vida discreta y totalmente apartada de los medios, de hecho es el más discreto de su familia.

Juan Carlos I, tal y como ha adelantado un conocido programa de televisión, se reúne con su nieto siempre que de desplaza hasta la capital británica. Aprovechan para verse porque viven muy lejos y son una familia unida. El Rey emérito viaja en avión privado, pues el hermetismo es la huella que ha marcado sus pasos desde que reside fuera de España. No le interesa llamar la atención y quiere ocupar un segundo plano.

El Rey Juan Carlos saludando. (Foto: Gtres).

El abuelo de la princesa Leonor está emparentado con Carlos III y además son grandes amigos. Según informa Fiesta, se han reunido en un club llamado Harry’s, donde han disfrutado de una cena privada y de una conversación agradable. «Prácticamente, todas las veces que viaja a Londres se ve con el rey», explica un colaborador del citado espacio.

En LOOK hemos visitado la página web oficial de Harry’s, donde se explica que todos los clientes deben cumplir con un código de vestimenta. Ahora permiten que los caballeros no vayan de traje, pero sí les exigen que usen una chaqueta americana. Al informar sobre este tema, advierten: «A los miembros o invitados que se consideren inapropiados ataviados se les negará la entrada. El Comité puede revocar la membresía de aquellos que repetidamente no se adhieren a esta norma de vestimenta».

Imagen de Juan Carlos I en Londres. (Foto: Telecinco)

A pesar de ser un espacio privado y con mucha seguridad, el programa presentado por Emma García en Telecinco ha conseguido unas imágenes. El periodista Juan Luis Galiacho apunta que el club que Juan Carlos I y Carlos III han escogido como centro de reuniones es exclusivo: «Son muy poquitos los socios». Al escuchar esto, uno de sus compañeros dice: «Yo estuve el otro día en Londres, quise entrar y si no te invita uno de sus miembros…».

Juan Urdangarin, discreto y prudente

Juan Urdangarin por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Lo último que se sabe de Juan Urdangarin es que estuvo en Abu Dabi visitando a Juan Carlos I el día de su cumpleaños. Coincidió con sus primos y disfrutó de la compañía de su madre, la infanta Cristina. El joven lleva una vida marcada por la discreción. A diferencia de su hermano Pablo, ha optado por apartarse de los medios y centrarse en su carrera.

Los Urdangarin han protagonizado distintos revuelos desde que Iñaki se implicó en el Caso Noós. La infanta se llevó a sus hijos a vivir fuera de España para intentar protegerles y cada uno ha escogido un camino. Juan se ha refugiado en su profesión. Ha estudiado Relaciones Internacionales y Markeing en la Universidad de Essex, aunque tiene un lado humanitario muy desarrollado. Tanto es así que estuvo en Camboya realizando una serie de actividades cuyo objetivo era ayudar al pueblo. En este sentido, tiene mucho en común con la Reina Sofía, a pesar de que ahora se esté hablando de sus encuentros con su abuelo.