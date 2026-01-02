Ni bailarinas ni mocasines: estos son los zapatos que te puedes poner durante todo el año y que jamás pasan de moda

Con la llegada de la temporada de frío, la búsqueda de calzado cómodo y versátil se vuelve fundamental. Entre las opciones que ganan protagonismo esta temporada, los mules destacan por combinar estilo y practicidad. Este tipo de calzado se adapta a distintas ocasiones, desde el día a día hasta eventos más formales, ofreciendo confort sin sacrificar elegancia. Son los zapatos que te puedes poner durante todo el año.

Su diseño abierto en el talón facilita el uso, mientras que la variedad de materiales y estilos permite integrarlas a cualquier look invernal. Por ello, los mules se posicionan como una de las tendencias de calzado más relevantes para mantenerse a la moda y cómodo al mismo tiempo. Según Regina Romero, los mules «le dan un toque effortless a cualquier outfit, maximizando el estilo que le pongas, brindando la fusión perfecta entre estilo y comodidad». Se trata de un calzado que se caracteriza por su diseño sin talón, lo que permite calzarlas y quitarlas con facilidad. Su origen se remonta a siglos atrás, pero en la actualidad han vuelto con fuerza como una tendencia imprescindible del calzado moderno.

Así son los zapatos que te puedes poner durante todo el año

Su versatilidad es una de sus principales ventajas: pueden ser planos, de tacón bajo, medio o alto, y están disponibles en distintos materiales, desde cuero hasta terciopelo o tejidos sintéticos.

Los mules se diferencian de otros calzados como los mocasines o los zapatos cerrados en que mantienen la comodidad del deslizamiento sin comprometer el estilo. Además, ofrecen una estética elegante y sofisticada, siendo ideales para combinar con pantalones, faldas, vestidos o incluso trajes, aportando un toque moderno y chic a cualquier outfit. Esta temporada, su popularidad refleja la búsqueda de calzado funcional, versátil y que se adapte tanto al clima frío como a la exigencia de estilo urbano y casual.

Mules de Zara

¿Qué son los mules?

Se trata de un tipo de calzado caracterizado por su diseño sin talón. Esta particularidad permite que se deslicen sobre el pie fácilmente, lo que las hace prácticas y cómodas. Aunque su origen se remonta a siglos atrás, los mules han experimentado un resurgimiento en la moda actual, convirtiéndose en un must-have de temporada.

Según Charles Keith, «Los mules son apreciados por su confort y practicidad. Gracias a su popularidad, es muy probable que exista un par de mules para cada ocasión, personalidad y estado de ánimo».

Su versatilidad es uno de los factores clave: pueden combinarse con ropa casual, formal e incluso con estilos más sofisticados. Además, ofrecen una estética moderna y elegante, ideal para quienes buscan un calzado funcional que se adapte a distintas situaciones y looks, desde el día a día hasta eventos especiales.

Las características de los zapatos que te puedes poner durante todo el año

Diseño sin talón: permite calzarlas y quitarlas rápidamente.

Variedad de materiales: cuero, gamuza, terciopelo, sintéticos o tejidos combinados.

Diversidad de tacones: planas, medias o altas según la ocasión.

Puntera abierta o cerrada: según la estación y el estilo deseado.

Comodidad y ajuste: adaptables al pie sin comprometer la elegancia.

Estilo versátil: se integran fácilmente con múltiples tipos de outfits.

Mules de Zara

Los diferentes tipos y estilos de mules

Planos: perfectos para el día a día y largas jornadas de actividad.

Con tacón medio o alto: ideales para oficina o eventos que requieran un toque elegante.

Puntera abierta: recomendadas para climas templados o para mostrar pedicura.

Puntera cerrada: más adecuadas para invierno, protegen mejor el pie del frío.

De punta cuadrada o redonda: adaptables a la forma del pie y a las tendencias actuales.

Ideas de outfits para lucir con los zapatos que te puedes poner durante todo el año

Look casual

Jeans ajustados, camiseta básica y abrigo largo. Añade mules planos para mayor comodidad.

Look de oficina

Pantalón sastre, blusa elegante y blazer, combinado con mules de tacón medio para un toque profesional.

Look sofisticado para eventos

Vestido midi o falda lápiz, acompañado de mules de tacón alto y accesorios minimalistas.

Look de fin de semana

Falda midi con suéter oversized y mules planos o de tacón bajo para un estilo relajado pero chic.

Look urbano y moderno

Pantalones de cuero o vinilo con top ajustado y mules de punta cuadrada para un outfit atrevido y actual.

Consejos para elegir tus mules perfectos