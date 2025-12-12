Adiós al frío polar: Oysho se luce con el abrigo calentito que es perfecto para tus looks del día a día

En un mercado en el que la moda técnica se ha convertido en un pilar del vestuario contemporáneo, las prendas diseñadas para ofrecer protección real frente al frío han ganado un protagonismo sostenido. El abrigo calentito en forma de chaqueta larga acolchada Primaloft® de Oysho, disponible en negro y kaki oscuro, se inscribe en esta tendencia que combina estética urbana con rendimiento térmico certificado.

Su diseño incorpora un tejido cortavientos e impermeable que mantiene la transpirabilidad, lo que la convierte en una opción especialmente valorada para quienes buscan seguridad térmica sin renunciar a la comodidad. Más allá de su apariencia minimalista, esta prenda destaca por una construcción basada en tecnología textil avanzada. El aislamiento Primaloft®, reconocido en la industria por su capacidad para retener el calor incluso cuando el material está mojado, aporta ligereza y calidez en condiciones climáticas adversas. De hecho, investigaciones realizadas por el Hohenstein Institute en Alemania, referente europeo en ensayos textiles, avalan la eficacia de las microfibras sintéticas de alta densidad como sistema de retención térmica comparable a las plumas naturales en escenarios de humedad.

Así es el abrigo calentito de Oysho

En este contexto, la chaqueta de Oysho no solo responde a una demanda estética, sino también funcional, convirtiéndose en un recurso de protección térmica con respaldo metodológico.

Diseño funcional orientado al frío intenso

La estructura de la chaqueta ha sido concebida para preservar el calor corporal y reducir la pérdida térmica durante la exposición a bajas temperaturas. El corte largo aporta cobertura adicional en la zona lumbar y media pierna, dos áreas donde el cuerpo suele perder calor de forma acelerada.

El cuello subido, combinado con la capucha regulable, crea una cámara térmica que actúa como barrera frente al viento. El detalle de efecto pelo extraíble permite adaptar el nivel de protección en función del clima, sin comprometer la estética general de la prenda.

El cierre frontal mediante cremallera y los botones magnéticos ofrecen una doble protección, lo que mejora la estanqueidad frente a ráfagas de aire frío. Los bolsillos laterales forrados en polar no solo proporcionan espacio de almacenamiento, sino que funcionan como puntos de calor para las manos, un elemento clave en días extremadamente fríos. El bolsillo interior añade una capa adicional de practicidad para guardar objetos sensibles, como dispositivos electrónicos, que deben mantenerse aislados de la humedad ambiental.

Tecnología Primaloft®: aislamiento de alto rendimiento

El componente central de esta prenda es su acolchado basado en tecnología Primaloft®. Este tipo de microfibra fue desarrollado originalmente para el ejército de Estados Unidos y hoy se utiliza ampliamente en prendas de montaña, esquí y equipamiento técnico.

Su gran ventaja reside en la capacidad de mantener el aislamiento cuando el tejido está húmedo, una característica especialmente relevante en climas húmedos, lluviosos o con nieve ligera.

La ligereza de las fibras favorece la movilidad y evita la sensación de volumen excesivo, algo habitual en los abrigos tradicionales. Asimismo, el material permite una compresión eficaz, lo que facilita el almacenamiento de la chaqueta sin que pierda sus propiedades térmicas. Estas características han sido validadas por diversos ensayos textiles que demuestran que Primaloft® puede retener hasta el 85% del calor incluso en condiciones de humedad.

Certificación térmica: de +5 ºC a -25 ºC

Uno de los aspectos más destacables de este modelo es su certificación específica para resistir temperaturas de entre +5 ºC (actividad baja) y -25 ºC (actividad moderada). El test estandarizado incluye variables como viento simulado de 0,4 m/s y vestimenta base completa, conformada por camiseta térmica, pantalones, ropa interior, calcetines, guantes y un gorro de punto.

Este tipo de prueba reproduce escenarios realistas de exposición al frío, garantizando que la prenda responde adecuadamente bajo condiciones controladas.

La certificación aporta seguridad a quienes buscan un abrigo capaz de acompañarlos en desplazamientos prolongados, viajes a destinos fríos o jornadas de actividad urbana intensa. La combinación de tejido cortavientos, estructura impermeable y fibras sintéticas de alta eficiencia permite crear una prenda apta tanto para uso cotidiano como para situaciones en las que la temperatura desciende de manera considerable.

Comodidad, movilidad y transpirabilidad del abrigo calentito

Además de su capacidad térmica, la chaqueta está diseñada para favorecer la movilidad. El tejido exterior es flexible y se adapta a los movimientos del cuerpo sin generar sensación de rigidez. La transpirabilidad integrada evita la acumulación de humedad interna, un aspecto fundamental cuando la prenda se utiliza durante muchas horas.

El cinturón incorporado permite ajustar la silueta y añadir estabilidad en días de viento, mientras que la estructura acolchada mantiene la distribución del aislamiento sin desplazamientos. Esta combinación aumenta el confort general y reduce la posibilidad de puntos fríos.

Una prenda versátil para invierno: el abrigo calentito

La chaqueta larga acolchada Primaloft® de Oysho se presenta como una solución completa para quienes buscan equilibrio entre estética y protección térmica real. Su diseño cuidado, la calidad del aislamiento y la certificación de resistencia la posicionan como una opción fiable en entornos urbanos y desplazamientos al aire libre. Disponible en dos colores versátiles, negro y kaki oscuro, ofrece una estética sobria que se integra con facilidad en combinaciones casuales y técnicas.