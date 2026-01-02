El duro recuerdo de Ana Obregón sobre sus años como objetivo de ETA

Últimamente todo el mundo asocia las Campanadas a rostros como Anne Igartiburu o Cristina Pedroche, pero hace unos años la auténtica estrella de la última noche del año era Ana Obregón. Recordemos que la presentadora retomó su puesto en 2022 junto a Los Morancos y también estuvo en 2020. Su presencia en el mítico balcón de la Puerta del Sol siempre ha sido un éxito asegurado, aunque en una ocasión tuvo que cambiar de escenario por motivos de seguridad.

«Ahora que ya no están me atrevo a contarlo, pero he vivido con mucho miedo», ha declarado Ana Obregón en el plató de Y ahora Sonsoles, programa en el que ejerce de colaboradora. Siguiendo sus declaraciones, durante una época fue objetivo de ETA y le aseguraron que la banda terrorista tenía documentación e información sobre ella. Por ese motivo, cuando le tocó presentar las Campanadas lo hizo desde uno de los estudios de televisión de Antena 3, pues no podía desplazarse hasta el centro de Madrid. Todo el mundo sabía que iba a estar allí y no era seguro.

El miedo de Ana Obregón

Ana Obregón en Y ahora Sonsoles. (Foto: Antena 3)

La actriz y presentadora es uno de los rostros más conocidos de la crónica social. Lleva mucho tiempo en el centro de la noticia y siempre ha despertado mucho interés. Su vida ha ocupado la atención de los mejores medios, pero todavía quedan muchas cosas por contar, prueba de ello es el secreto que acaba de hacer público en Y ahora Sonsoles.

Obregón ha recordado que en 1997, cuando Ortega Lara fue liberado, las autoridades pertinentes encontraron documentación en un zulo que indicaba que ETA estaba pendiente de Ana Obregón y de otros rostros conocidos. En aquella época, la artista estaba rodando una película y no podía alterar su hoja de ruta porque ya se había comprometido, pero el miedo era real.

Nada más descubrir que estaba en el punto de mira de la banda terrorista, Ana extremó las precauciones, pero vivió con miedo durante mucho tiempo. Los captores de Ortega Lara buscaban hacer ruido y sembrar el miedo en el pueblo, de ahí que estudiasen a personas con tanta repercusión mediática.

El momento que lo cambió todo

Ana Obregón durante su entrevista con Bertín Osborne. (Foto: Telecinco)

Echando la vista atrás, en LOOK hemos visto que Ana Obregón habló de este complicado suceso en 2022, durante una entrevista con Bertín Osborne. «Ahora lo puedo contar porque antes me daba miedo. Cuando encontraron a Ortega Lara, en el zulo había una lista de seguimiento mía (…) ¿El último seguimiento sabes cuál fue? Se quedó embarazada. Mi hijo me salvó la vida».

Siguiendo las declaraciones de Ana Obregón, cuando ETA supo que la actriz estaba esperando un bebé, dejó de seguirla. Por suerte, todo se quedó en un susto, pero durante mucho tiempo vivió atormentada, tanto ella como sus más allegados.