La foto que no pudo hacerse en la boda de Tamara Falcó se hace realidad dos años después

Tamara Falcó vive una de sus Navidades más especiales, y es que parece que por fin reina la paz dentro del clan de los Preysler. Después de un tiempo en el que se ha especulado mucho respecto a la relación entre su marido, Iñigo Onieva, y el resto de su familia, parece que por fin han llegado a un acuerdo. De ese modo, la socialité ha presumido de lo bien que se llevan ahora su madre y su suegra, Carolina Molas, con una instantánea que habla por si misma.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva. (Foto: Gtres)

«Navidades muy especiales. Poder estar todos juntos fue, simplemente, un regalo», ha escrito emocionada Tamara, demostrado que han dejado las viejas rencillas en el pasado. Un carrusel de imágenes, con el que deja muy claro que no ha podido estar mejor acompañada, y en el que también destaca la presencia de Ana Boyer, que hace poco anunciaba que está embarazada de su cuarto hijo junto a Fernando Verdasco. Al igual que los pequeños de la casa: Miguel, Mateo y Martín, que dentro de unos meses darán la bienvenida a una hermanita. La primera niña para la pareja y que les tiene muy ilusionados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tamara Falcó (@tamara_falco)

La verdadera relación entre Isabel Preysler y Carolina Molas

Lo cierto es que la relación entre Isabel Preysler y Carolina Molas ha estado siempre en el punto de mira, y ha sido objeto de una fuerte especulación mediática. De hecho, pese a que hemos podido verlas juntas en diversos eventos públicos, ellas han procurado mantenerse distantes. Una situación que podría haber cambiado de forma drástica, según las recientes imágenes que ha publicado Tamara en su cuenta de Instagram. Algo que, por otro lado, la habría hecho muy feliz.

Carolina Molas en la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva. (Foto: Gtres)

Y no solo eso, sino que Molas se ha mostrado tensa cuando le han preguntado por la relación entre Isabel Preysler y su hijo, Iñigo Onieva. De hecho, hasta mayo de 2024 no posaron juntas por primera vez. Aunque, a lo largo de los años, esas especulaciones las han perseguido de manera constante. Precisamente, porque las consuegras evitaron posar en la boda de Tamara e Iñigo Onieva en el 2023. Además, Carolina tampoco quiso ser protagonista en la exclusiva y salió muy poco. Tan solo para enseñar el vestido de Lorenzo Caprile que escogió para la ocasión. A esa decisión se sumaba la opinión de quieres aseguraban que podría ser que la propia Isabel se negó a posar junto a la madre de Iñigo, por el hecho de que ella «iba más guapa».

Isabel Preysler en la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva. (Foto: Gtres)

Una situación ante la que la propia Preysler se vio obligada a intervenir y aclarar que «no ha existido ninguna tensión entre Carolina y yo, no ha habido rivalidad ni ha habido ninguna tensión», confesaba en el programa Fiesta. Y es que Carolina Molas, a diferencia de su familia política, ha procurado mantenerse siempre en un discreto segundo plano. De igual modo, siempre ha sido de lo más discreta ante las cámaras y los medios de comunicación, procurando no entrar en polémicas.