Las exigencias de Carolina Molas en la boda de Tamara Falcó complican la situación de Isabel Preysler

¿Cómo es la verdadera relación de Isabel Preysler y Carolina Molas, la madre de Íñigo Onieva? Hay dos teorías encima de la mesa: un bando asegura que no se soportan porque saben que una es competencia de la otra. Pero también existe un grupo que desmiente esta información y asegura que disfrutan de un trato cordial. «No son amigas, pero entre ellas no hay esa tensión que se dice y tampoco es necesario que sean amigas», explican en Telecinco. Sea como sea, es evidente que en la esfera pública son rivales y esta rivalidad alcanzó su punto álgido en la boda de Tamara Falcó.

Isabel Preysler se ganó el sobrenombre de ‘La reina de corazones’, pero ahora tiene que competir contra Carolina. Una empresaria independiente que siempre va a la última y que poco a poco se va convirtiendo en un icono de moda para muchas mujeres. Prueba de ello es que en la boda de su hijo acaparó todas las miradas. Los expertos aseguran que era una de las mejores vestidas. Confió en Lorenzo Caprile y se puso un vestido espectacular. Pero, ¿a quién eligió para que le diseñase el peinado? Ahí está la exigencia que lo cambió todo.

Carolina Molas y su hijo Iñigo Onieva / Gtres

La exigencia de Carolina Molas

Nadia Barrientos, directora de The Madroom, el centro de belleza en el que confió Carolina Molas, ha hablado. Ha explicado cómo fue trabajar con la empresaria. Sí, tuvo muchas exigencias, pero todo lo que ha contado es bueno. Ha asegurado que Carolina se dejó asesorar, a pesar de que tenía una idea muy clara del estilismo que quería llevar en la boda de Tamara Falcó. Ella tenía un papel importante porque era la madrina.

El debate surgió mucho antes de celebrarse el enlace. Isabel Preysler se convierte en protagonista de cualquier evento de forma automática, pero nunca había tenido tanta competencia. Había una gran expectación por ver a la madre de Íñigo Onieva y no defraudó.

«Es una mujer inteligente que se deja asesorar. Es una mujer muy elegante que sabe delegar en los profesionales», explica la directora de The Madroom. Y añade: «El día de la boda, Carolina me dijo que se sentía tranquila porque estaba en manos de los mejores. Está muy bien saber lo que se quiere pero hay que saber delegar en profesionales y ella para eso es muy inteligente».

Isabel Preysler cada vez lo tiene más complicado

Isabel Preysler durante las elecciones generales / GTRES

Isabel no es amiga de los conflictos. Su imagen siempre ha estado asociada al lujo y a la exclusividad, por eso no quiere verse salpicada por ninguna polémica. Sin embargo, no puede evitar que le comparen con Carolina Molas y en esta ocasión ha recibido peores críticas. La madre de Tamara Falcó eligió un vestido muy favorecedor de la firma Carolina Herrera, pero para muchos especialistas era más elegante el de Molas.

La empresaria no solamente acertó en el vestido. Fue un cúmulo de circunstancias. El peinado le favorecía mucho. «Para la boda quería un look que se identificara con ella misma. Quería verse ella pero dándole el toque de madrina, que se le viera la cara. Quería la melena suelta, llevar un semirecogido, pero tampoco lo quería muy despejado. Quería verse ella misma», explica Nadia Barrientos.