Carolina Molas fue, sin duda, otra de las grandes protagonistas en la boda de su hijo, Íñigo Onieva y Tamara Falcó, celebrada el pasado 8 de julio a las afueras de Madrid, en el palacio de El Rincón. La progenitora del novio, que ejerció su papel de madrina, se decantó por un diseño de inspiración griega del diseñador Lorenzo Caprile.

Una vez se desveló el modelo por el que había apostado, las alabanzas al modisto no han tardado en llegar. Unos días después del enlace, que tuvo lugar el pasado sábado 8 de julio, Caprile ha reaparecido por las calles de Madrid. Sin embargo, ha optado por no hacer muchas declaraciones al respecto, alegando que tenía prisa de llegar a algún lugar. Sí que ha agradecido los comentarios positivos que ha recibido en las últimas horas en relación al vestido de Carolina Molas y ha comentado que tanto la novia, Tamara Falcó, como Isabel Preysler iban «estupendas». También ha sido preguntado por el vestido de novia de la marquesa de Griñón, y es que muchos han hecho comparaciones con el patrón, ya que recuerda al que llevó la Reina Letizia en su boda con el Rey Felipe, aquel 22 de mayo de 2004.

Una vez más, y haciendo gala de su habitual discreción, Lorenzo Caprile ha optado por no decir mucho más sobre la boda del año.

Así se confeccionó el vestido de Carolina Molas

Por otro lado, en las últimas horas su taller ha compartido en su perfil de Instagram cómo fue el proceso de patronaje del modelo que llevó la madre de Onieva en la ceremonia.

Carolina Molas se enfundó un vestido en azul noche repleto de pliegues, de manga abullonada, escote en pico y fruncido en la zona de la cintura. Un modelo favorecedor que el propio Lorenzo describe como «elegante diseño» realizado en gasa «de seda azul marino, plisado y delicada pedrería».

El vestido de Tamara Falcó

Después de semanas de estrés e ir a contrarreloj, Tamara Falcó pudo tener en sus manos el vestido de sus sueños, inspirado en la mismísima Grace Kelly. Tras romper el contrato con Sophie et Voilá al no llegar a un acuerdo a la hora de crear su look nupcial, la hija de Isabel Preysler confió en Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, motivo por el que se tuvo que desplazar en varias ocasiones a Nueva York, donde tiene la diseñadora el atelier.

Fue el pasado lunes, 10 de julio, cuando se pudo ver al fin el modelo que lució Tamara el día de su boda. De corte clásico, cuello abierto y bordados dorados.