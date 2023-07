La boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva sigue siendo el centro del foco mediático. Dos días después de su celebración, detalles y momentos únicos que surgieron durante el enlace siguen desvelándose de cara a los principales medios del país. Sin duda, una de las incógnitas que mejor ha guardado la pareja ha sido el vestido de novia con el que Tamara Falcó dejó boquiabiertos a los más de 400 invitados. Tras haberse publicado las primeras imágenes de la marquesa vestida de blanco, multitud de opiniones han llenado las redes sociales, pero, sin duda, las últimas palabras que se esperaban públicamente eran las de la firma Sophie et voilá, la marca que inicialmente iba a ser la encargada de confeccionar el traje nupcial de Tamara.

«Un vestido atelier es un diseño absolutamente personal y exclusivo creado especialmente para ti», comenzaban a escribir en su cuenta de Instagram. Continuaban reiterando que los vestidos que se diseñan desde la firma «mantienen en todo momento la esencia Sophie et Voilá». Haciendo referencia al proceso de elaboración, reiteraban que todas sus prendas están confeccionadas con «los tejidos más exquisitos, siguiendo el proceso más artesanal y siendo ajustados personalmente» por su diseñadora ubicada en el atelier de Bilbao.

Mensaje de la firma ‘Sophie et voilá’/ Instagram

Pese a que en ningún momento han hecho referencia a Tamara Falcó y su polémica con la propia empresa, lo cierto es que estas palabras vuelven de nuevo a posicionarse indirectamente en la versión ofrecida por la firma sobre lo ocurrido con la marquesa, dejando claro que en ningún momento tenían en mente inspirarse en otros vestidos creados por la «competencia». Precisamente, según trascendió, ese fue el motivo que empujó a Sophie et voilá a detener su contrato con la hija de Isabel Presyler.

Era el pasado mes de mayo cuando, a tan solo dos meses para la boda, se conocía la ruptura de contrato entre Tamara Falcó y la firma mencionada, la cual emitía un comunicado donde explicaba que a partir de ese momento se desvinculaba por completo de la confección de uno de los vestidos más esperados por un motivo muy claro: «Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría del diseño. Por eso, y por el respeto que nos merece la originalidad de los trabajos de otras marcas de alta costura, no podemos cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó», declaraban.

Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’. / Antena 3

Tamara Falcó vivía desde ese momento una «pesadilla» a contrarreloj en búsqueda de un nuevo vestido que finalmente ha sido creado por Carolina Herrera. En cuanto a la polémica con Sophie et voilá, Falcó habló en el programa de El Hormiguero dando su propia versión de lo ocurrido: «En la segunda prueba, el vestido había cambiado completamente. Encima estaba mi madre, que es muy existente, y mi hermana. Yo no me veía con ese vestido porque tenía unos volúmenes que no eran», sostenía.