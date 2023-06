La boda del año, la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, está cada vez más cerca. Pese a que el camino no ha sido fácil, la pareja está a punto de darse el ‘sí, quiero’ arropados por sus familiares y amigos, los mismos que les han apoyado en todo este proceso de separación, perdón y reconciliación. Y, aunque todas las miradas están puestas en la novia y en Isabel Preysler, hay alguien más que va a tener un papel protagonista: Carolina Molas. La madre del novio será la madrina del enlace, ese que se está encontrando con muchas piedras en el camino.

Con motivo del cumpleaños de Alejandra Onieva, la familia se ha reunido y no han dudado en atender a las cámaras de Gtres. Mientras la cumpleañera ha agradecido a la prensa sus felicitaciones, Carolina Molas ha querido continuar utilizando la discreción como arma. Con una sonrisa y relajada, la madre de Íñigo ha confesado ver «fenomenal» a la marquesa de Griñón, a pesar de las dificultades que está teniendo para pasar por el altar. Tan hermética como ya acostumbra a ser, no ha querido entrar en más detalles, aunque sí ha demostrado que su actitud ante las cámaras ha cambiado por completo. De buenas formas y con toda la educación, Molas ha hecho una petición: «No me grabes por favor».

Dos familias en el punto de mira

No es ningún secreto que, además de los nervios previos a la boda del año, tanto la familia de Tamara Falcó como la de Íñigo se encuentran en una situación complicada tras los baches que han tenido que pasar para llegar a este punto. Es por ello que, con el objetivo de proteger al máximo a la marquesa de Griñón, nadie de su entorno está haciendo declaraciones. En el caso de Isabel Preysler, quien siempre atiende con una sonrisa a los medios de comunicación y contesta a las preguntas que considera que tiene que contestar, en las últimas polémicas que han rodeado a su hija y su futura boda ha querido utilizar el silencio por bandera, yéndose así a la línea de blindaje de los Onieva. Tal y como hemos vuelto a ver en la última aparición de la madrina, parece que hubieran pactado no desvelar más detalles del enlace de los que esté dispuesta a hablar la marquesa de Griñón, siguiendo la elegancia que siempre ha caracterizado a la que en unas semanas será su consuegra de forma oficial.

Su situación límite

La única que está pronunciándose acerca de todo lo que rodea en estos momentos su vida (y su boda) es Tamara Falcó. Como cada jueves, la socialite se ha sentado en el plató de El Hormiguero para aclarar y contestar los rumores que se especulan sobre ella. De lo que más se ha hablado los últimos días ha sido de su peso, de su aspecto físico y del reto que se habría propuesto en apenas dos meses: «Están todo el día diciéndome que si voy a perder diez kilos para la boda y yo digo: ‘Piérdalos usted’». Además, ha explicado que no tiene pensado (ni ha tenido nunca) someterse a una ‘dieta milagro’, dejando en el aire la reflexión de por qué nadie está hablando del peso de Íñigo Onieva. A poco más de un mes de uno de los días más especiales de su vida, la marquesa de Griñón está sobrepasada, tal y como ha confesado a las cámaras de Gtres.